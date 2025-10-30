Lanús de José Canale es finalista y enfrentará a Atlético Mineiro

El “Granate” aseguró su pase gracias a un gol de Rodrigo Castillo al minuto 62, quien con una “definición ‘a lo Caniggia’” se deshizo de la defensa y el portero para desatar la celebración local. El delantero argentino fue el héroe de la serie, ya que también anotó el doblete del empate 2-2 en el partido de ida la semana pasada en Santiago.

Un factor clave en la victoria fue el rendimiento defensivo, que tuvo como integrante al zaguero paraguayo José Canale jugando todo el partido y destacándose en la última línea. La victoria confirma la tercera final de Lanús en este certamen, que ya ganó en 2013 y fue subcampeón en 2020. En esta oportunidad, se medirá por el título el próximo 22 de noviembre en Asunción ante Atlético Mineiro de Brasil.

El equipo brasileño se había clasificado el martes al vencer 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador (global 4-2). Atlético Mineiro, que busca su primer trofeo en el torneo y es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, se benefició de errores defensivos ecuatorianos para sellar su pase con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk.

La final entre Lanús y Atlético Mineiro marcará la séptima ocasión en que equipos de Argentina y Brasil luchen por el título de la Copa Sudamericana desde que el torneo se disputa en 2002. Históricamente, este enfrentamiento ha tenido antecedentes memorables, con clubes argentinos (como Independiente y Racing) y brasileños (como Internacional y São Paulo) alternándose en las consagraciones.

Ficha Técnica

Lanús (1): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (93′ Ezequiel Muñoz), Agustín Cardozo; Eduardo Salvio (82′ Franco Watson), Marcelino Moreno (85′ Alexis Canelo), Ramiro Carrera (82′ Armando Méndez) y Rodrigo Castillo (85′ Walter Bou). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile (0): Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Matías Zaldivia, Franco Calderón (90′ Rodrigo Contreras), Felipe Salomoni (70′ Matías Sepúlveda); Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio; Maximiliano Guerrero (75′ Leandro Fernández) y Nicolás Guerra. Entrenador: Gustavo Álvarez.

Gol: 62′ Rodrigo Castillo.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera. Expulsó a Matías Zaldivia (m.98) y amonestó a Agustín Cardozo, Lautaro Acosta, Fabián Hormazábal y Leandro Fernández.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.