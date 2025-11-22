Lanús derrota a Mineiro en penales y conquista su segunda Sudamericana

El Granate logró imponerse en un duelo muy cerrado, con escasas ocasiones de gol, que se resolvió desde los doce pasos gracias a la actuación monumental del portero Nahuel Losada, quien se erigió en héroe al atajar tres remates. Este título marca el cierre ideal para un torneo donde Lanús destacó por su regularidad y solidez defensiva, dándose el gusto de conquistar el primer trofeo internacional en la carrera como entrenador de Mauricio Pellegrino.

Con este campeonato, Lanús, que ya había levantado la Copa en 2013, logra pasar página a un historial reciente de finales internacionales perdidas (Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020).

El partido inició con un ritmo pausado y con ambos equipos enfocados en la construcción desde la defensa. A pesar de los repetidos intentos de Lanús por la banda derecha a través de Eduardo Salvio, fue el Mineiro quien buscó mayor protagonismo ofensivo. La primera jugada de peligro llegó a los 26 minutos, cuando un tiro libre de Bernard superó al portero Losada pero impactó dramáticamente en el palo. El juego se tornó cortado, con faltas y discusiones, y el árbitro chileno Piero Maza optó por no mostrar tarjetas en la primera mitad.

El segundo tiempo elevó la intensidad con un juego más vertical, nuevamente con la iniciativa a cargo del conjunto brasileño. Sin embargo, la fortaleza defensiva de Lanús, con José Canale y Carlos Izquierdoz como pilares, obligó al Mineiro a probar con remates lejanos y centros que no lograron conectar con su punta de lanza, Hulk. Los ataques granates se limitaron a esporádicos contraataques comandados por Salvio o Marcelino Moreno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los últimos minutos del tiempo regular estuvieron marcados por una elevada tensión y el desgaste físico, lo que llevó a la lesión del ecuatoriano Alan Franco, quien no pudo terminar el encuentro. Tras mantenerse el 0-0, el encuentro se fue a la prórroga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el alargue, Mineiro recuperó el impulso ofensivo gracias a los ingresos de Gustavo Scarpa, Caio Paulista y Biel. El cierre del partido fue el momento más frenético, con ocasiones en ambas áreas y un claro ida y vuelta que no fue suficiente para evitar la definición desde los penaltis.

Ficha técnica de la final

Lanús (0): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (m.103, Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina (m.118, Lautaro Acosta), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (m.93, Franco Watson), Marcelino Moreno (m.103, Juan Ramírez), Ramiro Carrera (m.81, Dylan Aquino) y Rodrigo Castillo (m.93, Walter Bou). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro (0): Everson; Ruan Trassoldi, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana (m.86, Caio Paulista), Alan Franco (m.86, Alexander), Igor Gomes, Rony (m.105, Renzo Saravia), Bernard (m.77, Gustavo Scarpa), Dudu (m.93, Biel) y Hulk. Entrenador: Jorge Sampaoli.

Penaltis Lanús: Izquierdoz, Marcich, Aquino, Cardozo y Watson anotaron. Bou y Acosta fallaron. Penaltis Atlético Mineiro: Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander anotaron. Hulk, Biel y Vitor Hugo fallaron.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Carlos Izquierdoz, Hulk y Alan Franco. Incidencias: Final de la Copa Sudamericana 2025 jugado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción ante casi 40.000 aficionados.

Fuente: EFE