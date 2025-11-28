Barranquilla será sede de la Final de la Copa Sudamericana en 2026

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó la noticia con entusiasmo a través de sus redes sociales, destacando la alegría de llevar este evento a su ciudad: “¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias al presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol”.

El presidente de la Conmeblo, Alejandro Domínguez, explicó la decisión del consejo de la entidad, resaltando la unanimidad en la elección y la pasión futbolística de la región caribeña: “El consejo de ese organismo, ‘en forma unánime’, decidió ‘dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única’ de la Sudamericana en 2026. Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y que va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano por el fútbol (...) Estamos seguros de que la elección fue la correcta”, añadió Domínguez.

Barranquilla se suma así a la selecta lista de ciudades anfitrionas que han albergado la “Gran Conquista”. Desde la implementación del partido único, el juego definitivo se ha disputado en: Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que se encuentra en obras de remodelación para ampliar su capacidad, será el escenario de este histórico encuentro en 2026.

Fuente: EFE

