¿Vuelve Wéverton para la Final de la Libertadores?

“Sobre mi presencia, solo el jefe sabe“, declaró Wéverton, dirigiendo una mirada cómplice a su lado, donde se encontraba el entrenador portugués Abel Ferreira. No obstante, aseguró que, más allá de quién ataje, la concentración del equipo es total: “Lo que yo sé es que nos estamos preparando muy bien para que nuestro objetivo pueda ser alcanzado”.

El “Verdão”, que disputa su tercera final en los últimos cinco años, ha llegado a esta instancia por “méritos propios”, según el jugador. Destacó el “muchos esfuerzos y sacrificios” realizados a lo largo de la temporada. El objetivo es claro: capitalizar todo ese trabajo con la conquista de un nuevo título continental este sábado en Lima.

Wéverton admitió la frustración de la lesión en un momento cumbre. “A nadie le gusta quedarse fuera por lesión”, pues esta final es “un momento único y especial”. A pesar de su inactividad en el campo, asumió un rol de apoyo: “Mi propósito era recuperarme, pero también ayudar con mi experiencia y hacer el papel de líder. Es una alegría hacer esa función. Es una responsabilidad muy grande", declaró.

El portero enfatizó la magnitud del desafío, señalando el impacto histórico que tendrá el partido. “Es una oportunidad muy grande de conquistar otra vez América, porque la gente sabe cómo marca nuestra vida y nuestra historia”, subrayó. “Yo ayudaré de cualquier forma, porque lo más importante es que mañana salga Palmeiras vencedor, y para eso nos estamos preparando”.

Finalmente, el brasileño mostró la determinación que impera en el vestuario. “Creo que cualquier jugador, no solo yo, iría a jugar como si fuese con solo un pie o con una mano”. Aseguró que todos quieren entrar “con espíritu sensacional porque nosotros hemos visto lo que hemos trabajado y preparado para este momento”. Su preparación, insistió, empezó con el torneo, precisamente en Lima, visitando al Sporting Cristal.

Fuente: EFE