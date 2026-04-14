São Paulo afianza su liderato en el Grupo C derrotando al O’Higgins de local

El histórico tricampeón de la Libertadores marcha con paso firme: seis puntos de seis posibles, tras haber debutado con victoria ante Boston River en Uruguay. Por su parte, el equipo de Rancagua queda provisionalmente en la segunda plaza con tres unidades, a la espera de lo que suceda entre Millonarios y el conjunto uruguayo.

El marcador en el Morumbí resultó algo engañoso tras los primeros 45 minutos. O’Higgins fue superior en posesión y volumen de juego, pero careció de la contundencia que sí tuvo el local. Apenas al minuto 8, Marcos Antônio lanzó un balón largo para Calleri, quien durmió el esférico con el pecho para que Luciano sacara un latigazo desde fuera del área, firmando el 1-0.

A partir de ese momento, el “Tricolor” se desdibujó y la formación chilena cercó la portería de Rafael. El guardameta brasileño fue figura al salvar un mano a mano frente al paraguayo Arnaldo Castillo y desviar un remate a quemarropa de Francisco González. En el rebote de esa jugada, Bryan Rabello no logró conectar con el arco vacío, perdonando el empate.

El entretiempo llegó como un alivio para el equipo de Luis Zubeldía, que se retiró bajo algunos abucheos y con la baja por lesión de Marcos Antônio. Sin embargo, la charla técnica surtió efecto y el São Paulo saltó al complemento con una actitud mucho más agresiva.

La sentencia llegó mediante una vistosa combinación colectiva que involucró a Luciano y Calleri, culminando con una definición al palo corto de Artur. Fue el estreno goleador para el extremo cedido por el Botafogo, sellando el 2-0 definitivo.

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Pese a la desventaja, O’Higgins no bajó los brazos. Un Castillo negado de cara al gol volvió a fallar frente a la red y a Vecino se le anuló un tanto por una infracción previa en el área.

Con este resultado, el camino a los octavos de final —reservado únicamente para los líderes de grupo— parece despejarse para los paulistas. En la próxima jornada, São Paulo visitará la altura de Bogotá para medirse a Millonarios, mientras que O’Higgins buscará recuperar terreno recibiendo a Boston River. Cabe recordar que los segundos de cada zona deberán disputar un playoff contra los equipos transferidos desde la Copa Libertadores.