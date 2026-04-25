¡Atención Olimpia!: Jesús Valenzuela será el árbitro ante Vasco en São Januário

La cita está marcada para este jueves a las 19:00 en el mítico estadio São Januário de Río de Janeiro. Allí, el Franjeado intentará aprovechar el presente del conjunto brasileño, que llega como colista de la zona, para dar un golpe de autoridad en el continente. La conducción arbitral será íntegramente venezolana, con Valenzuela a la cabeza, asistido por Tulio Moreno y Alberto Ponte en las bandas, mientras que Yefferson Miranda cumplirá funciones de cuarto árbitro. El respaldo tecnológico estará a cargo de la escuela ecuatoriana, con Carlos Orbe en el VAR y Byron Romero como AVAR, bajo la asesoría del brasileño Leandro Vuaden.

Jordi Espinoza, el juez en el Recoleta FC-Deportivo Cuenca

En la misma semana de competencia, el fútbol paraguayo también tendrá acción en Asunción con la presentación del Deportivo Recoleta. El “Canario” recibirá este martes a las 21:30 en el estadio Defensores del Chaco al Deportivo Cuenca de Ecuador, en un duelo directo por la clasificación dentro del Grupo D, liderado actualmente por San Lorenzo de Almagro. Para este compromiso, la Conmebol ha designado una terna peruana liderada por Jordi Espinoza, quien será asistido por Diego James y José Castillo.

El equipo funebrero buscará hacer pesar la localía y desplazar al cuadro cuencano de la zona de vanguardia. Completan el equipo arbitral en Sajonia el cuarto juez Daniel Ureta y los encargados del VAR, Joel Alarcón y Pablo López, todos de nacionalidad peruana. En esta ocasión, la asesoría de árbitros será local y estará a cargo del paraguayo Rooney Aquino. Con estas designaciones, el escenario queda listo para una semana de alto voltaje para los representantes nacionales en la Sudamericana.