San Lorenzo de Orlando Gill y el Santos de Neymar empatan 1-1 en la Copa Sudamericana

El equipo brasileño quedó como colista de la llave con dos puntos, los mismos que el Deportivo Recoleta paraguayo, pero con peor saldo de goles. San Lorenzo, que tuvo al portero Orlando Gill, es líder con cinco unidades, dos más que su escolta, el Deportivo Cuenca ecuatoriano.

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Alexis Cuello a los 27 minutos abrió la cuenta para el Ciclón y Gabigol Barbosa, cinco minutos más tarde, estampó la igualdad para el Peixe.

Neymar disputó los 90 minutos en el Nuevo Gasómetro, en busca de recuperar su mejor forma y ser convocado por el DT Carlo Ancelotti para jugar el Mundial de 2026 con Brasil.

Mostró algunas pinceladas de su fútbol exquisito, incluida la acción que derivó en el tanto del Santos. Después de un arranque parejo, el local empezó a mostrarse más incisivo y abrió el marcador con un remate desde fuera del área de Cuello, luego de un gran quite y recuperación de Facundo Gulli.

Pero la alegría al Ciclón le duró cinco minutos, proque Santos reaccionó y empató: un arranque de Neymar sobre la izquierda del ataque, el 10 combinó con el argentino Rolheiser y éste asistió a Gabigol, que sentenció con un tiro raso esquinado.

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Alineaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro y Nicolas Tripichio; Facundo Gulli (Fabricio López, 63), Carlos Insaurralde, Mathias De Ritis y Alexis Cuello (Gregorio Rodríguez, 90); Rodrigo Auzmendi (Diego Herazo, 90) y Matías Reali (Christian Barrios, 56). D.T.: Gustavo Alvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Mayke (Igor Vinicius, 83) , Lucas Veríssimo, Luan, Gonzalo Escobar y Gabriel Bontempo (Thaciano, 90); Willian Souza (João Schmidt, 46), Benjamín Rollheiser (Alvaro Barreal, 70); Christian Oliva, Neymar y Gabigol Barbosa (Mateus Xavier, 83). D.T.: Cuca.