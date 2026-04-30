Carlos Vinícius “se vistió” de Martín Palermo, errando tres penales en una misma secuencia

El duelo entre Palestino y Gremio por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 quedará en los libros, pero no por el fútbol desplegado en el 0 a 0. La escena central del partido fue una cadena de errores que transformó una ventaja clara para el equipo brasileño en una frustración histórica para su goleador, Carlos Vinícius. Todo comenzó cuando el árbitro Guillermo Guerrero sancionó una pena máxima a favor de la visita. Lo que nadie imaginaba era que esa jugada se extendería a través de tres ejecuciones, intervenciones del VAR y una resistencia heroica del arquero local.

Del poste a la consagración de Sebastián Pérez

La primera ejecución de Carlos Vinícius se estrelló en el poste, pero la jugada fue anulada por invasión de área, otorgándole una segunda oportunidad al atacante. En el segundo intento, el portero de Palestino, Sebastián Pérez, logró desviar el remate con un manotazo que terminó nuevamente impactando en el palo. Sin embargo, el drama sumó un tercer capítulo: el VAR advirtió un adelantamiento del guardameta, obligando a repetir el lanzamiento por tercera vez. En el duelo final, el arquero chileno volvió a imponerse con una atajada que selló el marcador en cero y dejó al delantero de Gremio segundo del grupo, por detrás de Montevideo City Torque.

El registro que iguala el hito negativo de Martín Palermo

Los tres fallos de Carlos Vinícius no solo afectaron el resultado, sino que lo catapultaron a una estadística que se mantenía vigente desde hacía casi tres décadas. El brasileño igualó el récord del delantero argentino Martín Palermo, quien en la Copa América de 1999 falló tres penales en un mismo partido ante Colombia. A diferencia del antecedente del ex entrenador de Olimpia, donde los fallos ocurrieron en distintos momentos del juego, Vinícius concentró sus tres frustraciones en una única secuencia de repeticiones. Este hito negativo coloca al atacante de Gremio en una lista de la que ningún delantero desea formar parte.

El técnico casi evitó el desenlace histórico

Un detalle relevante de la noche fue la reacción del banco de suplentes de Gremio. El entrenador Luis Castro estuvo a punto de intervenir para cambiar al ejecutante antes del tercer intento. Según trascendió, hubo una intención clara de modificar el rumbo de la jugada, pero finalmente se permitió que Vinícius buscara su redención, consumando involuntariamente la marca histórica. El empate dejó a Gremio en la segunda posición de su grupo con 4 unidades, mientras que Palestino suma 2 puntos y cierra la tabla. Más allá de los números, la imagen de la noche será, sin duda, la del penal infinito que sostuvo la paridad en Chile.