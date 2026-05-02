Barracas Central vs. Olimpia, con arbitraje uruguayo

En el inicio de la rueda de las revanchas de la Copa Sudamericana, Barracas Central y Olimpia lidiarán el miércoles 6 de mayo en el estadio Florencio Solá, de Banfield, a las 21:00.

Lea más: América recibe al Pumas de Robert Morales

El staff referil será íntegramente uruguayo. Andrés Matonte será el juez central. Nicolás Tarán y Horacio Ferreiro estarán en los laterales. El cuarto árbitro será José Burgos. El VAR estará a cargo de Christian Ferreyra, mientras que Diego Dunajec cumplirá la función de asistente en cabina.

El apretado Grupo G es liderado por diferencia de goles por Vasco da Gama, con 4 puntos. En segunda línea se sitúa Audax Italiano, también con 4. Olimpia está en la tercera casilla, igualmente con 4, mientras que Barracas Central marcha último, con 3.

En la quinta fecha, el Decano del fútbol paraguayo lidiará contra Vasco, el miércoles 20 del presente mes, en el Defensores del Chaco, a las 19:00. En la sexta lidiará con Audax, el miércoles 27, de nuevo en Sajonia, a las 21:30.