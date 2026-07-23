Mathías Villasanti volvió al gol tras casi dos años, pero Gremio cayó ante Bolívar

La Copa Sudamericana no da tregua y abrió su fase de eliminación directa con un espectáculo en los 3.600 metros de altura de La Paz. En un duelo frenético de ida y vuelta, Bolívar se impuso 3-2 sobre Gremio de Porto Alegre, en el partido de ida de los play-offs de acceso a los octavos de final. El resultado deja la llave abierta de cara a la revancha en territorio brasileño. El vencedor quedará emparejado en octavos de final con São Paulo.

Lea más: Mauricio y Ramón Sosa lideran la victoria de Palmeiras para afianzarse en la cima

Golpe a golpe: una primera parte sin respiro

El arranque del encuentro no dio tiempo ni para acomodarse. Apenas transcurridos 2 minutos, el delantero Martín Cauteruccio sorprendió a la defensa visitante y firmó el 1-0 madrugador a favor del cuadro paceño. Sin embargo, el ‘Tricolor’ Gaúcho reaccionó de la mano de su líder Mathías Villasanti, el portador de la cinta de capitán, aprovechó una desatención en la zaga local a los 16 minutos para mandar el balón a la red y decretar el 1-1 parcial, con un remate al poste del portero Carlos Lampe.

La alegría brasileña duró un suspiro. Dos minutos más tarde (18′), Robson Matheus volvió a adelantar a Bolívar (2-1) en una ráfaga de transiciones vertiginosas. Lejos de amedrentarse por el golpe y la exigencia física de la altura, Gremio devolvió el impacto a los 23 minutos gracias a un tanto de Tete, sellando el entretenido 2-2 con el que se fueron al descanso.

El desenlace del compromiso se escribió en la segunda mitad. A los 58 minutos, el colombiano Dairon Asprilla capitalizó el empuje del dueño de casa y convirtió el 3-2 definitivo. Aunque Bolívar buscó estirar la brecha, el conjunto brasileño logró sostener la diferencia mínima, un margen corto pero valioso que le permite mantener vivas las esperanzas de dar vuelta la historia ante su público.

La moneda está en el aire. La revancha se disputará el próximo jueves a las 19:00 en el Arena do Gremio, donde el equipo brasileño estará obligado a ganar para dar vuelta el marcador global, mientras que Bolívar buscará hacer valer su ventaja para meterse entre los 16 mejores del certamen continental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Renacer en La Paz: el esperado reencuentro de Villasanti con el gol

Más allá del trago amargo por la derrota, la noche en La Paz dejó un momento especial para el volante albirrojo. Mathías Villasanti, quien estuvo en cancha hasta el minuto 67, volvió a anotar después de casi dos años, tras un largo tramo marcado por una compleja lesión de rodilla y la posterior búsqueda de continuidad en el terreno de juego. La última anotación registrada por el paraguayo se remontaba al 26 de octubre de 2024, en el triunfo 3-1 de Gremio ante Athletico Goianiense por el Brasileirão.

Los mejores momentos del partido