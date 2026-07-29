Los octavos de la Copa Sudamericana reciben al Santos de Neymar

El Peixe (Santos) venció por 4-2 a la Universidad Central de Venezuela, con Neymar desde el inicio del segundo tiempo, mientras el club argentino vio peligrar su continuidad al caer 2-1 ante Nacional de Uruguay.

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En la casa de Pelé, Santos tuvo un inicio para el olvido. Apenas habían transcurrido 19 segundos cuando el venezolano Samuel Sosa aprovechó un error defensivo para adelantar a la UCV, pero el Peixe reaccionó, monopolizó la posesión y encontró el empate a los 39 minutos con un remate del boliviano Miguel Terceros.

Cuca apostó por Neymar para el inicio del segundo tiempo y el ingreso del 10 cambió el ritmo del partido. Con mayor movilidad y profundidad en ataque, Santos encontró los espacios que necesitaba y vio aparecer a Gabriel Barbosa “Gabigol”, autor de un certero cabezazo a los 56 minutos para consumar la remontada.

A los 65 minutos, el travesaño le negó a Gabigol el doblete, pero el rebote cayó en los pies de Gabriel Menino, que no perdonó y marcó el tercero. La UCV se encontró con el 3-2 a los 72 en un tiro de esquina que Gonzalo Mottes, libre de marca, desvió con el muslo para superar al golero Gabriel Brazão.

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Ya en el tiempo añadido (95’), Rony apareció en el área y, con un certero cabezazo, sentenció la clasificación de Santos en el mítico Vila Belmiro.

Santos enfrentará al ecuatoriano Macará por el pase a los cuartos de final.

Tigre resiste el empuje de Nacional

Tigre, con el delantero paraguayo Alfio Ovidio Oviedo en los tramos finales, respiró aliviado y avanzó a los octavos pese a perder 2-1 ante Nacional en Victoria, provincia de Buenos Aires. El 3-0 conseguido en Montevideo le dio el colchón necesario para resistir la reacción del conjunto charrúa y quedarse con la serie.

“El orden que tuvo en general el equipo fue fundamental para transitar el partido (...) Se hizo un esfuerzo muy grande” , dijo el técnico de Tigre, Diego Dabove, en rueda de prensa.

El campeón uruguayo asumió el protagonismo desde el inicio con los goles de Maximiliano Gómez (11’) y Maximiliano Silvera (31’), pero Tigre en la segunda mitad corrigió sus desajustes y logró emparejar el trámite.

Cuando Nacional buscaba el gol que igualara la serie, el local encontró una contra y marcó el 2-1 con Santiago López a los 81 minutos.

Tigre tendrá otro duelo ante un rival uruguayo en los octavos de final: Montevideo City Torque.