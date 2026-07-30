Bolívar elimina al Gremio y avanza a los octavos de la Copa Sudamericana

El conjunto boliviano, que había vencido por 3-2 en casa en el partido de ida de la repesca por la clasificación, consiguió la victoria también como visitante y firmó la hazaña de eliminar por primera vez a un club brasileño en territorio brasileño en competiciones internacionales en 24 años. Su rival en la siguiente instancia será el São Paulo, que avanzó directamente como líder del Grupo C.

Un arranque frenético y el golpe letal de Asprilla

El Gremio necesitaba imperiosamente una victoria por dos goles de diferencia para obtener la clasificación directa, o al menos por uno para forzar los penaltis. Sin embargo, el equipo comandado por el técnico Alejandro Restrepo supo administrar la ventaja conseguida tempranamente. El conjunto brasileño presionó desde el primer minuto ante la necesidad de anotar, asumiendo rápidamente el control del juego con un 70% de posesión en el inicio y generando cuatro opciones claras en el cuarto de hora inicial, incluyendo una del danés Martín Braithwaite.

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En su primera llegada de peligro, al minuto 15, Bolívar abrió el marcador por intermedio de Dairon Asprilla, quien recibió un lanzamiento largo, eludió al argentino Walter Kannemann y disparó rastrero a un rincón de la portería de Grando. La desventaja y los abucheos desde la tribuna desconcentraron al equipo local, que perdió el dominio y quedó a merced de los contragolpes bolivianos. Antes del descanso, Gremio solo volvió a inquietar con un cabezazo de Gustavo Martins que el portero Carlos Lampe contuvo con solvencia.

Resistencia heroica y final caliente

Para el segundo tiempo, el cuestionado técnico portugués Luís Castro introdujo tres modificaciones y apostó por jugadores más ofensivos como Mathías Villasanti y Marlon, pero el Gremio careció de puntería frente a un Lampe agigantado que se convirtió en la gran figura del encuentro con atajadas providenciales. Con un Gremio volcado al ataque y presa de la desesperación, el Bolívar buscó liquidarlo de contragolpe. A los 86 minutos, el delantero Patricio ‘Pato’ Rodríguez estuvo a punto de marcar el segundo, pero el arquero Grande lo evitó.

Sobre el final del tiempo reglamentario, los ánimos se calentaron y el árbitro chileno Piero Maza expulsó a Noriega y a Marlon en el Gremio, así como a Justiniano en el Bolívar. El partido concluyó en el minuto 11 de reposición con un remate de Braithwaite que se estrelló en el poste, una última jugada que ya no modificaba la suerte de un Gremio desdibujado. La derrota deja al técnico Luís Castro en la cuerda floja, acorralado por los irregulares resultados que mantienen al Gremio en la zona roja de descenso del Campeonato Brasileño.

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Ficha técnica del partido:

Gremio (0): Gabriel Grando; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann, Pedro Gabriel (minuto 45, Marlon); Juan Ignacio Nardoni (minuto 45, Matheus Nascimento), Erick Noriega, Douglas ‘Dodi’ Moreira (minuto 45, Mathias Villasanti); Mateus ‘Tetê’ Cardoso (minuto 57, Gabriel Mec), Francis Amuzu (minuto 57, José David Enamorado) y Martin Braithwaite. Entrenador: Luis Castro.

Bolívar (1): Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus (minuto 33, Erwin Saavedra), Carlos Melgar (minuto 87, Luis Paz); Patricio Rodríguez, Dairon Asprilla (minuto 96, Leonardo Zabala) y Dorny Romero (minuto 96, Ervin Vaca). Entrenador: Alejandro Restrepo.

Árbitro: El chileno Piero Maza expulsó a Justiniano, Noriega y Marlon y amonestó a Pavón, Gabriel Mec, Kannemann y Melgar.

Gol: 0-1, minuto 15: Dairon Asprilla. Incidencias: Partido de vuelta por la repesca por un cupo en octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre, ante 25.010 espectadores.