Boca sufre en Chile, elimina a O’Higgins por penales y será rival de Recoleta en los octavos

El encuentro terminó con la llave igualada al final de los 90 minutos, tras el triunfo por 1-0 de O’Higgins con un gol de Francisco González en el minuto 72, que niveló el marcador global luego de la victoria por la mínima de los argentinos la semana pasada en Buenos Aires.

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Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena avanzaron en una tanda de penales en la que los celestes erraron dos tiros con las ejecuciones del uruguayo Thiago Vecino y Luis Pavez, mientras que por el cuadro xeneize falló Tomás Aranda.

Un duelo que despertó en el tramo final

El verdadero partido comenzó a partir de los últimos veinte minutos. Durante el primer tiempo y buena parte de la segunda mitad, ninguno de los equipos logró claridad en sus ataques, en una dinámica donde Boca Juniors arrancó con mayor dominio.

Los rancagüinos, con problemas para manejar la pelota, tuvieron la más clara con un cabezazo del zaguero Miguel Brizuela en el minuto 66, tras un tiro libre. Boca respondió con una gran jugada individual de Aranda, quien galopó en contrataque y definió con un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo del meta ecuatoriano Omar Carabalí.

Las dos mejores jugadas reavivaron las acciones y permitieron al cuadro de Lucas Bovaglio marcar el 1-0 con el remate de González al minuto 72, enviando la serie directamente a los penaltis.

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Los ataques se multiplicaron en busca de la clasificación agónica: Leonel Flores estrelló un balón en el poste para Boca al minuto 77, el delantero uruguayo Thiago Vecino cabeceó a las manos del meta Álvaro Montero, y el arquero Carabalí se lució con dos salvadas providenciales sobre el final ante los remates de Aranda.

El camino hacia Recoleta

Con el boleto ya asegurado desde los doce pasos, el gigante argentino enfoca ahora todas sus energías en los octavos de final, donde le espera un vibrante y atractivo choque continental frente al histórico Recoleta FC de Paraguay, se que instaló directamente entre los 16 mejores del certamen, tras ganar el Grupo D, por encima de Santos, San Lorenzo de Almagro y Deportivo Cuenca.

Ficha técnica del partido:

O’Higgins 1 (3): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Felipe Ogaz, Bryan Rabello (minuto 63, Bastián Yáñez), Juan Leiva (minuto 78, Tomás Avilés); Martín Sarrafiore (minuto 78, Thiago Vecino), Francisco González; Arnaldo Castillo. Entrenador: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors 0 (4): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Sebastián Villa (minuto 57, Leonel Flores) y Miguel Merentiel. Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Gol: 1-0, minuto 72: Francisco González. Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Leandro Lozano, Nicolás Figal, Leandro Paredes, Leonel Flores por la visita y Tomás Avilés y Felipe Faúndez por los locales.

Incidencias: Partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio El Teniente en Rancagua.