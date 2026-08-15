Recoleta vs. Boca Juniors, con arbitraje uruguayo

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, entre Recoleta FC y Boca Juniors, se disputará el próximo martes en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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El choque de ida se cumplió en el estadio de Huracán, en Buenos Aires, con triunfo de los auriazules por 3-1.

El capitán Wilfrido Báez y el colombiano Dairon Mosquera fueron expulsados en Argentina, por lo que se encuentran suspendidos, al igual que Juan Alexander Franco, por acumulación de tarjetas amarillas.

Andrés Matonte fue designado para dirigir la revancha en Sajonia, teniendo como colaboradores a Martín Soppi y Mathías Muniz, desde las rayas. El cuarto juez será Mathías de Armas. El encargado del VAR será Leodán González, teniendo como asistente en cabina a Agustín Berisso. El staff referil es íntegramente uruguayo.

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El choque en la capital porteña había sido dirigido por el chileno Piero Maza.