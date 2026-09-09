Copa Sudamericana
09 de septiembre de 2026 a la - 10:40

Copa Sudamericana: Partido de hoy, hora y en qué canal ver

El uruguayo Miguel Merentiel, futbolista de Boca Juniors, celebra un gol en el partido frente a São Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina.
El uruguayo Miguel Merentiel, futbolista de Boca Juniors, celebra un gol en el partido frente a São Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina. Juan Ignacio Roncoroni

La Copa Sudamericana 2026 disputa hoy la tercera llave de cuartos de final. Conozca el partido, la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La Copa Sudamericana 2026 arranca el martes la serie de los cuartos de final: Santa Fe y Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia en octavos, empataron sin goles en el Campín, mientras que Boca Juniors, con Ángel Romero en el banco (Adam Bareiro lesionado), derrotó 1-0 al São Paulo de Carlos Miguel Coronel (suplente) y Damián Bobadilla (lesionado) en la Bombonera.

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La serie de los 8 mejores del certamen continental prosigue hoy con un choque de brasileños: Santos vs. Atlético Mineiro. El Peixe de Gustavo Caballero y de Neymar recibe al Galo en el Urbano Caldeira, en el barrio Vila Belmiro de municipio de Santos. El partido, el único de la competencia en el día, arranca a las 19:00, hora de Paraguay.

Copa Sudamericana: Dónde ver en vivo el partido de hoy

Santos vs. Atlético Mineiro: 19:00, por ESPN 5

  • Tigo Star: ESPN 5, canal 107
  • IP TV Copaco: ESPN, canal 50
  • Personal Flow: ESPN, canal 105
  • Claro TV: ESPN, canal 622