Copa Sudamericana: Partido de hoy, hora y en qué canal ver

La Copa Sudamericana 2026 arranca el martes la serie de los cuartos de final: Santa Fe y Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia en octavos, empataron sin goles en el Campín, mientras que Boca Juniors, con Ángel Romero en el banco (Adam Bareiro lesionado), derrotó 1-0 al São Paulo de Carlos Miguel Coronel (suplente) y Damián Bobadilla (lesionado) en la Bombonera.

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La serie de los 8 mejores del certamen continental prosigue hoy con un choque de brasileños: Santos vs. Atlético Mineiro. El Peixe de Gustavo Caballero y de Neymar recibe al Galo en el Urbano Caldeira, en el barrio Vila Belmiro de municipio de Santos. El partido, el único de la competencia en el día, arranca a las 19:00, hora de Paraguay.

Copa Sudamericana: Dónde ver en vivo el partido de hoy

Santos vs. Atlético Mineiro: 19:00, por ESPN 5