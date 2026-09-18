Copa Sudamericana 2026: Los cruces de semifinales y cuándo es la final

La Copa Sudamericana 2026 tiene a los semifinalistas: Vasco da Gama, Boca Juniors (Ángel Romero y Adam Bareiro), Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Dos brasileños, incluyendo al finalista de la edición anterior; un argentino y un uruguayo pelean en la llave de los cuatro mejores por dos pasajes a la definición del título.

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El Almirante, que había superado a Olimpia en octavos de final, eliminó a Santa Fe sin recibir goles; el Xeneize superó a São Paulo de Carlos Miguel Coronel y Damián Bobadilla con un global 2-1; el Galo, que perdió con Lanús en Asunción en 2025, derrotó por penales al Santos de Gustavo Caballero; y el Torque remontó al Cienciano de Claudio Núñez.

Copa Sudamericana 2026: Los resultados de cuartos de final

Partidos de ida

Santa Fe 0-0 Vasco da Gama

Boca Juniors 1-0 São Paulo

Santos 2-0 Atlético Mineiro

Cienciano 2-0 Montevideo City

Partidos de vuelta

Vasco da Gama 2-0 Santa Fe

São Paulo 1-1 Boca Juniors

Atlético Mineiro 4 (3)-(1) 2 Santos

Montevideo City 3-0 Cienciano

Los cruces de semifinalistas de la Copa Sudamericana 2026

El segundo certamen de clubes más importante del continente tiene definidos los cruces de semifinales: Boca Juniors vs. Vasco da Gama y Atlético Mineiro vs. Montevideo City. Tanto la ida, con el Xeneize recibiendo al Almirante y el Torque visitante al Galo, como la vuelta están fijadas para el mes de octubre (Conmebol confirma el fixture en los próximos días).

Partidos de ida

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Atlético Mineiro vs. Montevideo City

Partidos de vuelta

Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Montevideo City vs. Atlético Mineiro

Copa Sudamericana 2026: ¿Cuándo y dónde es la final?

La Copa Sudamericana 2026 tiene definida la sede de la final única: el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla. El partido que enfrenta a los ganadores de Vasco da Gama vs. Boca Juniors y Montevideo City vs. Atlético Mineiro es el sábado 21 de noviembre. El duelo es una semana antes de la definición de la Copa Libertadores 2026 en el Centenario de Montevideo.

De los cuatro semifinalistas de la vigésima quinta edición, solo uno conquistó el certamen: en 2004 y 2005, los argentinos fueron bicampeones y comparten el palmarés del certamen con Liga de Quito, Lanús, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense e Independiente del Valle como los más ganadores con dos títulos cada uno.