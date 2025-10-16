Cerro Porteño vs. Olimpia: Los sectores agotados y las localidades que restan para el superclásico

Cerro Porteño comunicó que varios sectores de La Nueva Olla están agotados: Preferencia Lateral, Preferencia Benefactor, Preferencia VIP y Platea vendieron la totalidad de las entradas habilitadas, según el anuncio realizado por el club en las redes sociales. A tres días del superclásico contra Olimpia, los hinchas del Ciclón tiene disponibles la Gradería Norte y la Gradería Novena.

El partido en sí, el más importante del fútbol paraguayo, y continuar firme en pelea por la conquista del título generan expectativas en los aficionados azulgranas. La venta continúa en www.eventostuti.com.py. “Niños hasta 11 años tienen 50% de descuento en sus entradas. Niños a partir de 12 años deberán abonar la totalidad de sus entradas”, puntualizó la institución.

Los sectores disponibles para el superclásico

De las restantes, el costo de las localidades es de 30.000 guaraníes tanto para la Gradería Norte como la Gradería Novena. Hasta el momento, fueron adquiridas más de 20.000 ticktes para el choque del domingo, a las 17:30, hora de Paraguay, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025. Por su lado, los visitantes, ubicados en la Platea Pettengill, tienen 1.300 lugares.

Federico Carrizo anunció entradas agotadas

