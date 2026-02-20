Cerro Porteño vs. Olimpia: David Ojeda es el árbitro del superclásico

David Ojeda fue designado por la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para dirigir el primer superclásico de la temporada. El juez de 36 años será el responsable de imponer justicia en el partido más importante del fútbol paraguayo: Cerro Porteño vs. Olimpia, el sábado 21 de febrero a las 18:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

Ojeda, quien ya condujo al Ciclón (2-0 vs. Sportivo Luqueño) y al Decano (2-1 vs. Guaraní) en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, será acompañado en campo por José Cuevas y Carmelo Candia, asistentes 1 y 2 respectivamente; y Marco Franco, cuarto. Por su parte, Carlos Paul Benítez estará a cargo del VAR, en el que tendrá a Héctor Balbuena como AVAR.