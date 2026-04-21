“Tiene máxima celeridad”: El Tribunal sobre la resolución de Olimpia vs. Cerro Porteño

El destino de Olimpia vs. Cerro Porteño está en mano del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El organismo resolverá si otorga los puntos al Decano o reanuda el partido con o sin público. Así como la determinación, el tiempo para oficializar la decisión también es una incertidumbre, según Luis Carlos Pampliega, integrante del departamento.

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“No puedo dar un estimativo de tiempo. Solamente que tiene máxima celeridad”, aseguró Pampliega al Cardinal Deportivo. “Tenemos normativas que nos obligan a cumplir con el debido proceso (…) Se tiene que cumplir con el debido proceso y llevarse a cabo con la mayor rapidez posible (…) Vamos a requerir informes a la policía y a los involucrados”, explicó.

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“Cumplir con el debido proceso”

Pampliega reveló que el Tribunal está trabajando desde el lunes. “Estamos trabajando ya desde ayer (lunes). Tenemos evidencias en vídeo, publicaciones periodísticas y más”, añadió el abogado, que también puntualizó que los clubes deben “ejercer su defensa”. “Tenemos que dar la oportunidad a los clubes de ejercer su defensa. Tenemos que cumplir con el debido proceso”, finalizó.

El último antecedente de suspensión

El antecedente más reciente, Cerro Porteño vs. 2 de Mayo el 29 de enero de 2024, tuvo un proceso de 15 días desde la suspensión del partido por los incidentes entre las facciones de la barra brava Comando y La Plaza en la Gradería Norte del Defensores del Chaco. La resolución del caso fue el 13 de febrero y acabó otorgando los 3 puntos al Gallo norteño.