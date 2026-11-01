Cerro Porteño y la obsesión de romper cinco años sin ganarle a Olimpia La Nueva Olla

Ganarle a Olimpia siempre es un punto de efervescencia para el hincha de Cerro Porteño, pero esta vez el clásico trasciende la rivalidad histórica. Con la necesidad latente de no perder pisada en la lucha por el título del torneo Clausura, el Ciclón carga sobre sus espaldas con un peso histórico ineludible: cortar una larga y dolorosa sequía jugando en su propia casa.

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Ayer se cumplieron exactamente cinco años de la última alegría azulgrana en La Nueva Olla frente al Decano. Aquella tarde, un solitario tanto de Claudio Aquino —con el arbitraje de Giancarlos Juliadoza— selló el 1-0 que hoy parece una reliquia lejana.

Una década de dominio franjeado en Barrio Obrero

Desde aquella tarde, el escenario cambió drásticamente. Se disputaron otros diez enfrentamientos entre los tradicionales rivales en el Barrio, y el saldo fue completamente favorable para el conjunto de Para Uno, con cinco victorias franjeadas y cinco empates.

La paternidad reciente en La Nueva Olla se construyó a base de golpes duros para el “Ciclón”, recordando aquel año negro de 2022 donde, entre el torneo local y la Copa Libertadores, Olimpia asaltó la Olla con triunfos categóricos por 2-0 gracias a los goles de Alejandro Silva y Derlis González, el 1-0 con tanto copero de Fernando Cardozo y el 2-1 con firmas otra vez de Derlis González y Richard Ortiz.

Aquel dominio se transformó entre 2023 y 2024 en una seguidilla de empates que no sirvieron para romper el maleficio, con marcadores de 2-2 y tres cotejos consecutivos terminados 1-1. La continuidad de la racha sumó capítulos el año pasado con festejos franjeados por 2-1 y 1-0, intercalados con otra paridad, mientras que en el primer choque de esta temporada la historia se repitió con un ajustado pero efectivo 1-0 firmado nuevamente por Richard Ortiz.

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El historial total en el barrio

Si se amplía la lupa al registro histórico de los clásicos disputados en Barrio Obrero, el peso de la localía tampoco favorece a los azulgranas. En los 17 duelos oficiales registrados en la zona, Olimpia lidera las estadísticas con 6 victorias frente a apenas 4 triunfos del equipo dueño de casa, completando el historial con un total de 7 empates.