¡Cerro Porteño prohibió inicialmente a Olimpia reconocer el campo en zapatillas!

Un arranque caliente en Barrio Obrero

El superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia ya se vive con los ánimos a flor de piel mucho antes de que ruede el balón en Barrio obrero. Según la información periodística revelada por Ariel Insfrán de ABC Cardinal, la previa estuvo marcada por un momento de alta tensión en el túnel de acceso de los futbolistas al gramado del coliseo azulgrana.

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Los futbolistas dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez, encabezados por su capitán Richard Ortiz, se disponían a realizar el habitual reconocimiento del campo de juego en zapatillas, tal como es costumbre y ha ocurrido en anteriores enfrentamientos entre los tradicionalmente grandes. Sin embargo, se encontraron con una tajante negativa por parte de la seguridad local.

RICHARD ORTIZ Y TODOS LOS FUTBOLISTAS DE OLIMPIA AÚN NO PUEDEN INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO ❌⚪️⚫️



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El motivo: la vestimenta y un “encierro” momentáneo

Desde el sector de seguridad de Cerro Porteño impidieron el paso al césped argumentando que no querían que ciertos jugadores de Olimpia —con el propio Richard Ortiz a la cabeza— ingresaran al terreno de juego con ese tipo de calzado y vestuario informal.

AHORA SÍ ⚪️⚫️



Los futbolistas de Olimpia pudieron ingresar al campo de juego para realizar el reconocimiento, con zapatillas y café de por medio 🩴☕️



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Tras unos minutos de desconcierto en los que los jugadores visitantes quedaron prácticamente encerrados en su zona, la situación se destrabó. Las autoridades recularon y finalmente se habilitó el acceso para que el plantel franjeado pudiera cumplir con su tradicional caminata previa sobre el gramado de La Olla, dejando atrás un chispazo que calienta aún más el ambiente de cara a un duelo clave.