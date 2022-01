Tacuary retornó de Ybycuí para seguir con la pretemporada

“La novedad importante es que regresamos de la pretemporada de Ybycuí, estuvimos una semana con los trabajos ahí y concluimos sin lesionados y agradecidos por el trabajo de los jugadores”, señaló Lanata a la 730 AM, ABC Cardinal.

Entrenarán en cancha de General Díaz. “Tacuary tiene su campo de juego para entrenar, pero lo estamos haciendo en General Díaz en Luque. Se hicieron mejoras en el estadio de Tacuary, se trabajó mucho allí y tenemos un empastado lindo para trabajar e iremos allí en algún momento”.

Tiene muchos jugadores nuevos, pero no quiere llamarlos refuerzos. “Hay muchos nuevos, está bien empleada la palabra refuerzos, pero busco la manera de quitarles presión y que se inserten de manera rápida en el plantel. Me preguntaron mucho por el chico guatemalteco, y será uno más”.

Varios jugadores que estuvieron en la Intermedia siguen en el plantel. “En una gran parte, los que jugaron en Intermedia siguen, tengo una base propia y los que llegaron nos ayudarán como el caso de Carlos Servín, Luis Cabral, Nery Bareiro, Marcelo Paredes, Marcos Duré y pido disculpas a los que me estoy olvidando”.

Sobre los amistosos dijo: “Vamos a jugar con Cerro el miércoles 19, a las 19, en la Nueva Olla; después tendremos otro con Olimpia”.

También fue consultado por el tema del reglamento sub 19. “Si se pone esa regla lo vamos a aceptar, tenemos categorías menores que trabajan, pero me hubiese gustado saber antes para llevar alguno en la pretemporada, me parece poco tiempo para prepararlos para mi gusto”.

Quiere que sea a partir del Clausura. “Mi sugerencia sería que se aplique desde el Clausura, pero respetaré las decisiones de los demás. Me gustaría que se piense en el jugador”, concluyó.