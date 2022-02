Lanata: “Me gustó el rendimiento del equipo”

“Lo que nos faltó tal vez fue el último pase gol, porque creo que el equipo generó situaciones, tuvo la tenencia de la pelota, creo que tuvieron cuatro pelotas paradas y marcaron la diferencia, tuvimos la pelota y vamos a trabajar para ser más contundentes a la hora de definir”, señaló.

Fue consultado si le faltó peso en ofensiva. “Cuando la pelota entra parece más fácil decir que tuviste peso en ofensiva, tuvimos ocasiones de gol, una clara en el primer tiempo, nos quedamos con las manos vacías y son los partidos que te cuestan explicarle al jugador cuando no llevas nada después de tener la actuación que tuvimos, este es el camino que queremos, jugar al fútbol y darle movilidad”.

Afirmó que le gustó mucho como jugó su equipo. “Según las situaciones y el rival será el equipo, hoy jugar sin nueve estuvo bueno, generamos más, teníamos tenencia de pelota, pero cuando no logras nada es así, el viernes tenemos un rival de otra característica, me voy tranquilo porque el rendimiento del equipo me gustó mucho”, finalizó.