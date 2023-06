Valdez aguarda el momento de viajar

“Si, ya está todo cerrado con el Independiente Rivadavia de Mendoza, estoy esperando los pasajes para poder viajar y presentarme con los nuevos compañeros. Y es así como dicen, los hinchas son muy fanáticos, me llena de alegría eso”, aseguró Valdez en dialogo con la 730 AM, ABC Cardinal.

Será su primera salida a nivel profesional y estará cerca de Paraguay, pero no sabe si podrá venir cuando tenga tiempo libre. “Será mi primera salida a nivel profesional. Vamos a ver si se dan los tiempos para venir porque el Nacional “B” es un torneo muy largo, a veces se cruza todo el país, no hay mucho tiempo para descansar”.

Habló del presente de Alex Arce en el equipo. “Alex Arce está siendo el goleador del torneo y seguro eso facilitó también para que yo llegué al club porque está haciendo las cosas bien y eso abre las puertas a más paraguayos”.

“Se están yendo algunos buenos jugadores del fútbol de Paraguay, pero al final es eso lo que buscamos salir al exterior. Se arreglo con buenos terminos con Tacuary que quedó satisfecho. Independiente queda con el 80 o 90 por ciento del pase con cuatro años de contrato”, añadió.

Señaló que no grito un gol a Luqueño en recuerdo de su abuelo. “Tenía mi abuelo que era fanático de Luqueño y fue el primero que me llevó a la cancha, más por él no grité el gol que le hice a Luqueño. Una foto mía con la camiseta de Cerro Porteño no existe, seguramente algún amigo hizo una broma, no soy de Olimpia ni de Cerro, pero le respeto a ambos”, finalizó.