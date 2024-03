Tacuary destituyó a Vinicius Eutrópio tras la derrota con Sol

Vinicius Eutrópio dejó la conducción técnico de Tacuary por decisión de la comisión directiva. La derrota 2-0 con Sol de América en el Arsenio Erico, que logró la primera victoria en el año, fue el último partido del entrenador brasileño, que había llegado en 2023 en reemplazo de Aldo Bobadilla y fue clave para salvar la categoría en el tramo final de la temporada.

Eutrópio, quien condujo a Roberto Jr. Fernández en el Figueirense de Brasil en 2016, dirigió ocho partidos en el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo: 1 triunfo (3-1 vs. Sportivo Trinidense), 3 empates (1-1 vs. Tacuary, 2 de Mayo y Libertad) y 4 derrotas (2-1 vs. General Caballero, 1-0 vs. Olimpia, 3-0 vs. Guaraní y 2-0 vs. Sol de América).

Tacuary continúa en zona de descenso

El Buque solo suma 6 unidades y ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones con un punto sobre Nacional, que no disputó la octava fecha (postergó vs. Libertad). Además, el Gigante de Barrio Jara, que contrató a jugadores como Néstor Camacho, Darío Lezcano y Orlando Berrío, está en zona de descenso: ocupa el penúltimo lugar de la clasificación del promedio.