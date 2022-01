Inicia una nueva temporada y arrancan los preparativos

En primer término, el lunes 10, el señor Edgar Molas, presidente de la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo, respecto al calendario, inicio de una nueva temporada en marzo y el TCR, señaló que ya arrancaron los preparativos y entre otras cosas indicó: “El calendario está listo, las fechas del Campeonato de Rally y lógicamente las del Súper Prime ya están. De esa forma las otras modalidades pueden hacer sus propios calendarios... El Rally del Chaco se cambia de fecha de setiembre a julio, eso es por obvias razones, a los efectos de acomodar un poquito más, porque entre otras cosas el Rally del Chaco necesita de tiempo, para que las máquinas puedan prepararse y que también tengan el tiempo suficiente para volver a las restantes fechas del año... Tenemos previstas reuniones, ya tuvimos algunas con la Comisión Deportiva, la Subcomisión de Rally y la Promotora y ese un calendario que se pensó mucho basado en varias situaciones... Tenemos dos fechas confirmadas, el sudamericano con el Rally Transitapúa y el Rally del Chaco... Villarrica podría ser la primera fecha, pero está supeditado a algunas cosas... Queremos ir confirmando el calendario con tiempo de antelación, para que los centros del interior también puedan prepararse para conseguir los caminos y los corredores puedan disfrutar de las pruebas especiales como debe ser y puedan preparar las conversaciones con las autoridades locales de las gobernaciones y de los municipios para coordinar estrategias, como hotelería, entre otros, que hacen a una fecha que se disputa en la región Oriental... Tenemos la fecha del Sudamericano, que es un rally con un presupuesto diferente porque se corre prácticamente a 400 kilómetros de Asunción, y la primera fecha podría ser también en otras sedes como Cordillera o Carapeguá, pero a Guairá le otorgamos la fecha el año pasado, que por algunos problemas se tuvo que posponer y el Centro Guaireño de Motores es un centro que se merece, además de estar cerca y poder albergar a todos, en especial a los corredores y la organización”, explicó Molas.

Sobre el TCR acotó igualmente: “Ya estuvimos por el Chaco y en este mes de enero vamos a ir a ver nuevas posibilidades, nuevos caminos sin que eso signifique el cambio de cabecera en Mariscal Estigarribia... En principio, seguirá siendo la cabecera por muchos motivos... Tenemos que ver qué podemos agregar para festejar los 50 años, con caminos que posibiliten retornar a la cabecera con un tiempo prudente... Es obligatorio para poder campeonar por eso justamente trajimos a mitad de año, en julio... Podemos ir un poquito más hacia el norte, tratar de ir hacia la zona de 4 de Mayo, Lagerenza’i y ver si podemos conectar toda esa parte, por medio de propiedades privadas... Estamos teniendo una muy buena recepción de los propietarios y si eso sale vamos a tener un Rally del Chaco muy competitivo”, culminó el dirigente del TACPY.

Dentro del calendario motor 2022, el Campeonato Nacional de Súper Prime es el primero en acelerar, ya que la primera cita, así como están las cosas, podría ser el 19 de febrero con el Desafío del Asfalto en la Costanera. Sobre el particular, el día miércoles 12, por ABC Motor 360, abordamos al señor Carlos Villate, presidente del Centro Paraguayo de Volantes, entidad que tiene a su cargo la organización, y nos dijo lo siguiente: “Nosotros ya habíamos presentado en 2021 una nota... Tenemos una muy buena relación con el intendente de Asunción, quien antes de serlo nos acompañaba siempre con César Franco, director de la Costanera... La gente que está en la municipalidad sabe del trabajo del CPV, la seriedad y la responsabilidad con la que nos manejamos... El lunes nosotros presentamos nuestra nota, nosotros ya tenemos la confirmación de parte de la ADN, la Promotora, la Televisión y ya tenemos el compromiso asumido de hacer el Súper Prime y hace dos años que estamos pensando con la Costanera y consideramos que este es el momento, 19 de febrero, sábado... Generalmente hacemos los sábados porque domingo ocupa mucha gente la Costanera y no queremos entrar a molestar a la gente que hace otras cosas ahí, por eso hacemos los sábados... Ya empezamos a trabajar, a movernos y una vez que tengamos la autorización ya vamos a empezar a trabajar también con los otros entes que forman parte de la Costanera, como ser la Prefectura, el Palacio de López, la Policía Nacional, Urbana y todos ellos para poder tener un buen inicio de año... El permiso del 2021 ya se nos concedió, pero no lo pudimos usar, ya estaba todo acordado y tuvimos que suspender por el tema del covid, el rally que se suspendía y acordamos correr en febrero y ahora estamos utilizando ese back up que teníamos... Hubiésemos querido hacerlo en sentido contrario, pero eso implica cerrar la Costanera desde las 9 de la mañana, para que se haga la recorrida, pero no queremos molestar, entonces el sentido de la carrera va a ser el mismo para que la gente pueda recorrer y vamos a buscarle variantes y tratar que no sea muy largo, ya que cuando más kilómetros de pruebas especiales tenemos, hay más dificultades con la seguridad, entonces queremos hacer algo bien compacto, queremos usar la zona del Puerto y vamos a trabajar bastante con un circuito distinto que guste y tenga su show, así como aquella primera vez que las fotos sobre Paraguayo Independiente y Montevideo recorrieron el mundo, gustaron a mucha gente y vamos a tratar de agregar algo más nuevo para darle el brillo que se merece un inicio de campeonato en el Paraguay”, acotó Villate.

Finalmente, sobre el Campeonato Nacional de Rally, donde habitualmente suele ser organizador el CPV, con la fiscalización del TACPY, Carlos Villate, expuso: “Nosotros ya hablamos con Edgar Molas, presidente de La Deportiva, y Luis López, presidente de la Comisión de Rally, nos pusimos a disposición de ellos y pedimos el acompañamiento en lo que nos toque hacer, estamos a disposición de ellos para lo que ellos precisen de nosotros, nos reunimos con la Promotora, estamos para acompañar y ayudar en todo lo que tengamos que hacer, están las fechas, estuvimos evaluando alguna que otra para ver si correspondía... Hoy hay una promotora, es una nueva empresa con la que vamos a trabajar y vamos a tener que presentar nuestro esquema, la idea de dónde correr con base en lo que ellos quieren, la Promotora es la que decide dónde quiere ir”, citó el dirigente.

Con el inicio de una nueva temporada también arrancaron los intensos preparativos y solo resta aguardar la cuenta regresiva para que el semáforo verde se encienda este 2022.