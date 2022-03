La Fórmula 1 canceló el contrato con el Gran Premio de Rusia

La Fórmula 1 canceló el contrato vigente hasta 2025 con el Gran Premio de Rusia. Días atrás, el organismo había decidió no disputar la carrera en Sochi, pero este jueves, comunicó que el país no será más sede de las jornadas de la categoría reina del automovilismo. “Fórmula 1 puede confirmar que llevó a su término su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no contará con carrera en el futuro”, anunció.

La determinación de la F1 es otra de las tantas tomadas por diferentes entidades internacionales contra el deporte ruso después del ataque militar de Rusia en Ucrania. El lunes, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó no invitar a los rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas, mientras que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) autorizó a los pilotos rusos y bielorrusos a participar bajo bandera neutral en las competiciones de automovilismo.

Sin embargo, “ninguna competición internacional tendrá lugar en Rusia ni en Bielorrusia hasta nueva orden” y “ninguna bandera, símbolo o himno de Rusia y Bielorrusia será utilizado en las competiciones internacionales hasta nueva orden”, puntualizó la FIA, generando incertidumbre en el futuro del ruso Nikita Mazepin, piloto de Haas Team F1 con patrocinio del grupo Uralkali, empresa rusa especializada en la producción de potasa.