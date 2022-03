El Rally del Guairá cumplió las expectativas

No cabe dudas que una primera fecha del Campeonato Nacional de Rally Petrobras siempre viene aparejado de una enorme expectativa y mucha de ansiedad, no solo de los protagonistas, sino también de gran parte de los adicionados.

El que si la tenía bien clara la película desde un principio fue Diego Domínguez, quien junto a su navegante argentino Edgardo Galindo pusieron en escena una estrategia de atacar desde el primer kilómetro en busca del triunfo con el VW Polo GTI R5. Un éxito que no se daba desde el Rally de Santaní de 2020 y que eso venía acompañado de una serie de frustraciones y malas sensaciones.

Diego aceleró, no escatimó y le dio muy buen resultado, arrancando la etapa de ayer con más de 50 segundos de ventaja. Gustavo Saba, con muchos problemas el sábado con el VW Polo GTI y su manejo, intentó reaccionar ayer pero ya no le alcanzó más que para quedarse con la segunda etapa y los puntos del segundo en el podio. Augusto Bestard no pudo estrenar su N° 1 con el éxito esperado y con un intento algo tímido al mando de un Skoda Fabia Rally2, no alcanzó para más que el tercer escalón del podio.

En la RC2B, Miguel Angel García y Hernán Vargas Peña fueron los mejores clasificados, mientras que la RC2N quedó en manos de quien fue figura el fin de semana, Nicolás Tómboly (Mitsubishi), quien también se metió entre los diez primeros de la general del rally.