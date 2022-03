“Adelantar todavía no es tan sencillo como parece en la TV”

La Fórmula 1 abrió la temporada con el Gran Premio de Bahréin, que coronó ganador a Charles Leclerc, con el 1-2 de Ferrari sumando a Carlos Sainz al podio. Posterior a la carrera, en la que Lewis Hamilton fue tercero y los Red Bull de Max Verstappen, el vigente campeón, y Sergio Pérez abandonaron, Fernando Alonso, piloto de Alpine, hizo referencia a los adelantamientos.

Rodar más cerca de los coches y sobrepasar con facilidad fueron la razón principal del cambio en el reglamento técnico en la F1. Pero en la primera competencia del Mundial 2022, el adelantamiento no parece ser “tan sencillo”. ”Seguir era más fácil. Ya en los test vimos que lo era con estos coches, pero adelantar todavía no es tan sencillo como parece en la televisión”, expresó el español.

“Creo que todos los adelantamientos que vimos se debían a que un coche tenía dos segundos más de ritmo con neumáticos más nuevos que otros. Me he encontrado monoplazas que eran dos segundos más veloces y me adelanté en algunas curvas. También tuve a coches que eran dos segundos más rápidos que yo y me han adelantado en dos o tres curvas”, añadió Alonso, quien acabó noveno.