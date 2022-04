Paraguayos con buenos resultados en el Rally de Argentina

De muy positiva se puede calificar la participación de varios pilotos paraguayos en la edición 40 del Rally de Argentina, válida por la segunda prueba del Campeonato Sudamericano Regional FIA/Codasur, donde los siete compatriotas lograron completar la difícil carrera por las sierras de la provincia de Córdoba.

Sin dudas que el más beneficiado en materia de suma de puntos fue Augusto Bestard, quien al mando de su nuevo VW Polo GTI R5 quedó tercero en la general, por detrás de los argentinos Marcos Ligato (Citroën) y Augusto D’Agostini (Skoda Fabia R5). Con el segundo lugar en el Rally Trans-Itapúa, detrás de Diego Domínguez, quien no participó de la cita en argentina, Bestard pasa a liderar con buen margen el torneo continental.

En la rampa de llegada, Augusto comento: “Contento de llevar un podio acá en Mina Clavero, en Córdoba. La idea era andar lo mejor posible, llevar la mayor cantidad de puntos del campeonato y con esto estamos primeros”.

La cuarta plaza en la general fue para el debutante en los caminos cordobeses, Miguel Zaldívar (h), quien fue de menos a más con el VW Polo GTI R5, navegado por el argentino Diego Cagnotti.

En la séptima posición de la general y tras superar varios llantazos quedó Gustavo Saba, con otro VW Polo GTI R5, navegado también por otro local, Fernando Mussano. Otro piloto nacional que sumó sus primeros kilómetros en Mina Clavero y alrededores fue Fabrizio Zaldívar (Hyundai i20 N Rally2), quien venía bien hasta que una correa del alternador le hizo perder tiempo en el enlace y fue penalizado, descendiendo hasta la octava posición, aunque retorna a casa con la satisfacción de haber ganado el último tramo de la carrera, el emblemático Giulio César a Mina Clavero.

En la Clase RC2N (CO2), doblete de paraguayos en la clasificación, con Wilfried Klassen y Juan Cabrera como los vencedores, por delante de César Pedotti/Martín Rodríguez, ambas tripulaciones al mando de sendos Mitsubishi Lancer EVO X. Klassen y Pedotti suman puntos importantes mirando el campeonato de la Clase, antes de ir a la tercera cita que será el Rally de Erechim, en Brasil a finales de mayo.

“Inmensamente feliz no hay palabras para describir esta gran victoria en el Rally de Argentina. No me resta más que agradecer a mi familia, a mi gran equipo Torres Competición , a los patrocinantes y a todos los que hicieron posible esta victoria increíble”, declaró Klassen en redes sociales.

En la tracción sencilla, Martin Tomas y su copiloto argentino Juan Pernigotti (Ford Fiesta) quedaron en la cuarta posición de la Clase CO4, un lugar por delante del brasileño André Allegretti y nuestro compatriota Pedro Sosa.

La próxima cita del rally será por el Campeonato Nacional Petrobras con la prueba de Paraguarí, los días 6, 7 y 8 de mayo, mientras que el Sudamericano retornará el 20 hasta el 22 de mayo en la cuidad brasileña de Erechim.