Sebastien Ogier es el primer líder del Rally Safari de Kenia

Un fuera de pista y un llantazo de Kalle Rovanperä permitió que el otro piloto de Toyota, Sebastien Ogier, termine el primer día de competencia oficial en la cima de la clasificación general del Rally Safari de Kenia. El miércoles, durante los entrenamientos, el finlandés y puntero del Mundial de Rally había registrado los mejores tiempos de la sexta fecha de la temporada 2022.

Lea más: El Touring reveló los precios de entradas para la clasificación

Con un tiempo de 3:18.8, Ogier, defensor de la victoria en Kenia, lidera con 6 décimas de ventaja sobre el belga Thierry Neuville y 1.1 segundos sobre el estonio Ott Tänak, ambos pilotos de Hyundai, que en esta oportunidad no tiene a Fabrizio Zaldívar. El único piloto paraguayo en competencia es Diego Domínguez, quien terminó la prueba especial en el décimo octavo lugar a 24 segundos.

Lea más: El Todoterreno 4x4 programó la quinta fecha en la ciudad de Itá

Rovanperä, que partió junto con Neuville, terminó perdiendo 11.6 segundos con Ogier. “Ha sido una pena, pero este es un rally muy largo y por suerte no he perdido mucho tiempo. Hay que centrarse en el fin de semana”, comentó el puntero del WRC. “No es el tipo de rally que a mí me gusta porque va a ser muy duro, ero trataremos de sobrevivir”, comentó, por su lado, Ogier.