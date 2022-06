Rovanperä líder y Diego no completa

Rovanperä, de 21 años, superó a sus tres compañeros de Toyota, el británico Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el francés Sébastien Ogier. “Tengo que decir que es uno de los rallies más duros que he hecho. Pero todos los coches han llegado a la meta, yo no he tenido problemas, el equipo ha hecho un fantástico trabajo”, señaló Rovanperä.

Por su parte, Diego Domínguez Bejarano, copilotado por el español Rogelio Peñate, despúes de ser el mejor del “shakedown” el jueves en la WRC3, arrancó la etapa del día viernes y en la PE 4, tuvo un percance en el camino a bordo del Ford Fiesta Rally3 que sufrió varios daños, motivo por el cual tuvo que abandonar la competencia, con la idea firme de reenganchar en la etapa dos del sábado. Luego de una revisión a la máquina, la misma no pudo ser puesta en condiciones, por lo que el equipo decidió retirarse definitivamente.