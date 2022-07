El historial del Rally del Chaco luego de la victoria de Alejandro Galanti

Alejandro Galanti dominó el Rally del Chaco y conquistó el certamen más importante del automovilismo paraguayo. Navegado por Marcelo Toyotoshi, el piloto del Toyota Etios R5 fue el más rápido en las 21 pruebas especiales en la Región Occidental, festejó por segunda vez consecutiva y estableció una nueva marca: con cinco victorias, es el más ganador de la historia.

Galanti había llegado a la edición 47, que festejó (en 2021 fue postergada por el covid) el cincuenta aniversario de la primera carrera (1971), compartiendo triunfos con cuatro pilotos: los pioneros Juan Carlos Calvo (1973, 1974, 1975 y 1976) y Gerardo Planás (1972, 1978, 1983 y 1998) y los actuales Diego Domínguez (2001, 2012, 2017 y 2018) y Didier Arias (2003, 2004, 2008 y 2017).

Aunque Planás corrió, en caso de superar a todos en el “Infierno Verde”, no sería el vencedor ya que disputó como Pionero, una clase que no está en competencia. Por eso, en el historial, Galanti tenía como rivales a Domínguez y Arias: el primero abandonó en la Etapa 3 producto de un vuelco, mientras que el segundo no terminó la Etapa 2 por un problema distinto.

Galanti, quien acabó por delante de Miguel Zaldívar (p) y Augusto Bestard, nuevo líder del Campeonato Nacional de Rally (Gustavo Saba, también abandonó), escribió una página dorada en el palmarés del Petrobras Transchaco Rally, que regresó en una fecha atípica (habitualmente en setiembre) y después de dos períodos de suspensión por el coronavirus.

El historial de ganadores del Rally del Chaco

Año - Piloto/Copiloto - Auto

1971 - Marcos Peña/Pedro Federer (Cat. A) - Toyota 1000

Roberto Bittar/Fernando Dumot/Pilo Caballero (Cat. B) - Mercedes-Benz 220

1972 - Gerardo Planás/Héctor Omar Risso (A) VW - Escarabajo 113

Humberto Domínguez/Roberto Sánchez/Reinaldo Ramírez (B) - Peugeot 404

1973 - Juan Carlos Calvo/Y. Yamamoto (A) - Toyota

Enrique Kallsen/Mariana Samudio (B) Peugeot 504

1974 - Juan Carlos Calvo/Héctor Omar Risso (A) - Toyota

Lucho Molinas/Fabio Ferreira (B) - Peugeot 504

1975 - Juan Carlos Calvo/Cato Di Tore (A) - Toyota Corolla

Lucho Molinas/Fabio Ferreira/Victoriano Lenguaza (B) - Peugeot 504

1976 - Juan Carlos Calvo/Juan B. Gill - Toyota Célica 2000

1977 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort

1978 - Gerardo Planás/Gerardo Weiler - Toyota

1979 - Luis Silguero/Edgar Molas - Toyota Celica

1980 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort

1981 - Marco Galanti/Mario Monges - Ford Escort

1982 - Alfredo Luis Jaegli/Szolt De Barath - Datsun 160J

1983 - Gerardo Planás/Miguel Ferrara - Toyota

1987 - Bubby Luthold/José Manuel Abreu - Peugeot 505

1988 - Nelson Sanabria/Miguel Gamarra - VW Gol

1989 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Gol

1990 - Edgar Molas/Héctor Elizeche - Toyota

1991 - Marco Galanti/Oscar Ramírez - Toyota GT4

1992 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf GTI 1800

1993 - Pedro Fadul/Hans Thiede - VW Golf 1800

1994 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf 2000

1995 - Denes Tómboly/Rodrigo García - VW Golf 2000

1996 - Marco Galanti (h)/Carlos Zarca - Toyota Celica GT4

1997 - José Carlos Grillón/Iván Dumot - Toyota Celica GT4

1998 - Gerardo Planás/Alberto Ramírez - Toyota Celica GT4

1999 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort

2000 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort

2001 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer

2002 - Francisco Gorostiaga/Víctor Aguilera - Toyota Corolla WRC

2003 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer

2004 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer

2005 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Corolla WRC

2006 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC

2007 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC

2008 - Didier Arias/Héctor Nunes - Subaru Impreza 2008

2009 - Thomas Klassen/Carlos Filippi - Subaru Impreza

2010 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Célica ST 185

2011 - Luis Ortega/Carlos Zarca - Mitsubishi EVO X

2012 - Diego Domínguez/Edgardo Galindo (ARG) - Kia Rio Maxi Rally

2013 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X

2014 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi EVO X

2015 - Alejandro Galanti/Gustavo Scheid - Toyota Corolla S2000

2016 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X

2017 - Didier Arias/Héctor Nunes - Skoda Fabia R5

2018 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Hyundai i20 R5

2019 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios

2022 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios R5