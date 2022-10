Fórmula 1: Leclerc parte en punta en Singapur

También apuntará a la victoria el mexicano Sergio Pérez -que se quedó a sólo 22 milésimas de la ‘pole’-, en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) afrontarán desde la cuarta y la quinta plaza de la parrilla.

Leclerc, de 24 años, logró la decimoséptima ‘pole’ de su carrera y la novena del año, al cubrir los 5.603 metros de la pista en un minuto, 49 segundos y 412 milésimas, sólo 22 menos que ‘Checo’ y con apenas 54 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero una calificación que arrancó con la pista mojada y que acabó, en su tercera y última ronda, con todos arriesgando a tope con los neumáticos blandos sobre un asfalto que se estaba secando aún en algunas zonas. Sainz, que se quedó a 17 centésimas, y Alonso, a medio segundo, saldrán cuarto y quinto en la recuperada carrera nocturna.

Para Verstappen no sería la primera vez que remonta este año; y hoy ya podría revalidar título, siempre y cuando gane la carrera, Leclerc no mejore un noveno puesto y ‘Checo’ no suba al podio; o acabe cuarto marcando la vuelta rápida. Max también será bicampeón si gana con la vuelta rápida, el monegasco no supera un octavo y su compañero mexicano no se retrata en el ‘cajón’.