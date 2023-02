Rally de San Pedro va a disipar dudas

El Rally de San Pedro, primera cita del Petrobras Campeonato Nacional de la modalidad, tendrá la “responsabilidad” de disipar las dudas con respecto a si esta será una temporada complicada en materia de protagonistas, atendiendo a los cambios y nuevas exigencias en el Reglamento General de Rally 2023.

La obligación de la utilización de los tanques FT-3, para la modalidad de rally, podría ser un motivo para que algunas tripulaciones no lleguen para esta primera fecha del calendario. No obstante, este es un punto del reglamento que se viene postergando desde hace varios años y para el TACPy (Touring y Automóvil Club Paraguayo), es momento de su implementación obligatoria, guste o no a algunos.

En la fecha apertura del super prime en Mbocayaty, se tuvo una escasa cantidad de inscriptos por el Nacional, lo que generó dudas con respecto a lo que se viene.

En Santaní tendremos el fin de semana un panorama más claro de cómo será la temporada en esta modalidad, ya que para el Super Prime, que también formará parte de la carrera en San Pedro, finalmente dejó de ser obligatorio el uso de los tanques.

La carrera y los detalles

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV) dio a conocer los detalles del programa de la competencia, donde se confirma la realización de una Super Especial el sábado, en el circuito del Centro Santaniano de Volantes (CSV), a partir de las 14:15, a dos pasadas (PE1/2).

El domingo se disputarán tres tramos callejeros que se repiten en una ocasión, arrancando a las 9:01, para luego volver al autódromo, donde se disputarán las últimas dos especiales que servirán de power stage (PE9/10), cerrando de esa manera la competencia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para el rally y Super Prime hasta el jueves 2 de marzo, con costos de 2.300.000 guaraníes para la F2 y 3.300.000 para los 4x4, esto en rally, mientras que en Super Prime son de 1.000.000 y 1.600.000, respectivamente, para lo que será la segunda fecha del super prime,

El sábado la actividad inicia en Santaní a las 9:00 con la recorrida de los tramos a dos pasadas y la verificación técnica desde las 11:00.