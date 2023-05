Fórmula 1: Cancelado, con respaldo de pilotos y equipos

“Después de las conversaciones entre Formula One, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados, el presidente del Club del Automóvil italiano, el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Ímola”, anunció el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado.

“Esta decisión fue tomada porque no era posible organizar el evento con toda seguridad para nuestros aficionados, nuestros equipos y nuestro personal. Es una decisión responsable debido a la situación que viven las ciudades y pueblos de la región”, prosigue el texto.

Pilotos y equipos apoyan

La decisión de cancelar el Gran Premio de Formula 1 de Emilia-Romaña debido a las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a la zona ha sido apoyada con mensajes a través de las redes sociales tanto por escuderías como por pilotos.

Es el caso del equipo Red Bull: “Después de las fuertes lluvias que han afectado al norte de Italia, respaldamos la decisión tomada por F1 de no celebrar el Gran Premio de Ímola este fin de semana”.

Por su parte, Aston Martin, con la que actualmente compite el español Fernando Alonso, indicó: “Respaldamos la decisión tomada por F1 de no celebrar el Gran Premio de Ímola este fin de semana. Nuestros pensamientos están con los afectados por las inundaciones y con los equipos de emergencia que trabajan en la región”, añadió.

Con 24 carreras previstas inicialmente, ahora son 22 tras la anulación también del GP de China por covid-19.