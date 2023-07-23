WRC-Rally de Estonia: Diego, cerca del podio

Junto al copiloto español Rogelio Peñate, a bordo del Ford Fiesta Rally3 Evo, Diego mantiene su posición y sólo le quedará por recorrer hoy 61 kilómetros en la tercera y última etapa -que constará de 4 pruebas especiales-, para lograr el objetivo y seguir sumando puntos en el certamen ecuménico de la modalidad.

En lo que respecta al otro compatriota, Fau Zaldívar, ayer tuvo que detenerse por 20 minutos a reparar el radiador del Hyundai i20 N Rally2 junto al copiloto argentino Marcelo Der Ohannesian, luego de lo que fue un fuerte aterrizaje -según informó a través de sus redes sociales-, motivo por el cual se retrasó en el clasificador y bajó al décimo tercer lugar de la WRC2 Challenger.

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Kalle, encaminado al triunfo

Por otro lado, entre los Rally1, el piloto finlandés Kalle Rovanperä dominó totalmente la etapa de ayer, lo que le permitió aumentar su ventaja como líder.

“El coche marcha muy bien y son las especiales que prefiero de todo el calendario, ¿así que por qué no ir al máximo? Hubo muchos espectadores también, estuvo realmente bien”, celebró el vigente campeón.

Kalle culminó con una ventaja de 34,9 segundos sobre el belga Thierry Neuville, mientras que tercero fue el finlandés Esapekka Lappi, ambos del Hyundai Motorsport, a algo más de 45 segundos.

La etapa de hoy arrancará con el tramo Karaski 1 de 12 kilómetros, a las 1:09 de Paraguay.