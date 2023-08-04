Evans y Toyota mandan en Finlandia, Fau completa la etapa

Evans, ganador en Finlandia en 2021, lidera la carrera con 6.9 segundos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai i20) y 16.4 sobre su compañero de equipo el japonés Takamoto Katsuta.

Kalle Rovanperä tuvo que abandonar el rally al sufrir un accidente en el octavo tramo del rally y séptimo de hoy (Myhinpää 2). El piloto de 22 años, perdió el control de la parte trasera de su GR Yaris y el coche dio varias vueltas de campana antes de caer sobre el techo. Tanto él como su copiloto, Jonne Halttunen, salieron ilesos, pero no pudieron continuar debido a los daños sufridos en su montura. El objetivo de ganar por primera vez en casa se esfumó para Rovanperä.

También tuvo que retirarse el estonio Ott Tänak (Ford Puma), campeón mundial en 2019 y que el jueves fue el mejor en la superespecial inaugural. El ganador del Rally de Finlandia de 2022, sufrió lo que parecía ser un problema relacionado con el motor unos 6 kilómetros después de la salida de la segunda especial del día.

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En cuanto al joven piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por el copiloto argentino Marcelo der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, tuvo una etapa bastante regular, con muy buenos parciales, hasta la penúltima prueba especial -clasificado dentro del top 10 de la WRC2 Challenger-, cuando lastimosamente en el último tramo del día golpeó el auto con una piedra, torció un tensor y perdió 45 segundos, alegando tener muy poco “grip” debido a la lluvia, información ésta que se dio a conocer a través de sus redes sociales, motivo por el cual quedó relegado al décimo tercer lugar de su categoría.

No obstante, culminó la etapa hoy, sigue en competencia y ya se prepara para lo que será la carrera de mañana, con la disputa de ocho tramos bajo el rejoj y un recorrido total de 160,6 kilómetros.