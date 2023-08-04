ABC Motor
04 de agosto de 2023 a la - 16:48

Evans y Toyota mandan en Finlandia, Fau completa la etapa

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
El piloto británico Elfyn Evans y su copiloto Scott Martin, lideran el 72° Rally de Finlandia tras la etapa de hoy.
El piloto británico Elfyn Evans y su copiloto Scott Martin, lideran el 72° Rally de Finlandia tras la etapa de hoy.131607+0000 HANNU RAINAMO

El piloto británico Elfyn Evans del Toyota Gazoo Racing lidera el Rally de Finlandia, novena prueba del Campeonato Mundial de Rally, tras una segunda jornada, dividida en nueve tramos y que resultó dramática tanto para el líder del campeonato, el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris), como para el estonio Ott Tänak (Ford Puma), tres veces ganador de la prueba. Por su parte, Fau Zaldívar, completó la etapa en el 13° puesto de la WRC2 Challenger

Por Derlis Santacruz

Evans, ganador en Finlandia en 2021, lidera la carrera con 6.9 segundos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai i20) y 16.4 sobre su compañero de equipo el japonés Takamoto Katsuta.

Kalle Rovanperä tuvo que abandonar el rally al sufrir un accidente en el octavo tramo del rally y séptimo de hoy (Myhinpää 2). El piloto de 22 años, perdió el control de la parte trasera de su GR Yaris y el coche dio varias vueltas de campana antes de caer sobre el techo. Tanto él como su copiloto, Jonne Halttunen, salieron ilesos, pero no pudieron continuar debido a los daños sufridos en su montura. El objetivo de ganar por primera vez en casa se esfumó para Rovanperä.

También tuvo que retirarse el estonio Ott Tänak (Ford Puma), campeón mundial en 2019 y que el jueves fue el mejor en la superespecial inaugural. El ganador del Rally de Finlandia de 2022, sufrió lo que parecía ser un problema relacionado con el motor unos 6 kilómetros después de la salida de la segunda especial del día.

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En cuanto al joven piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por el copiloto argentino Marcelo der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, tuvo una etapa bastante regular, con muy buenos parciales, hasta la penúltima prueba especial -clasificado dentro del top 10 de la WRC2 Challenger-, cuando lastimosamente en el último tramo del día golpeó el auto con una piedra, torció un tensor y perdió 45 segundos, alegando tener muy poco “grip” debido a la lluvia, información ésta que se dio a conocer a través de sus redes sociales, motivo por el cual quedó relegado al décimo tercer lugar de su categoría.

Gran salto del Hyundai i20 N Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian durante la etapa de hoy.
Gran salto del Hyundai i20 N Rally2 de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian durante la etapa de hoy.

No obstante, culminó la etapa hoy, sigue en competencia y ya se prepara para lo que será la carrera de mañana, con la disputa de ocho tramos bajo el rejoj y un recorrido total de 160,6 kilómetros.