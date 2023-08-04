WRC: Derrapa en Finlandia

El joven piloto paraguayo Fau Zaldívar, de 22 años, ya está en competencia en una nueva edición del tradicional e histórico Rally de Finlandia tras haber cumplido los primeros kilómetros junto a Marcelo der Ohannesian al mando del Hyundai i20 N Rally2.

En las pruebas oficiales de ayer tuvo muy buen desempeño marcando el segundo mejor tiempo de clasificación en el tramo denominado Rannankylä, 4,4 kilómetros, con un registro de 2:07,2, quedando a tan sólo 1,2 segundos del piloto polaco Mikolaj Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2).

En la prueba Super Especial, la primera del cronograma, Fau completó los 3,4 kilómetros en 2:52.9, con una diferencia de 4,5 segundos respecto del líder provisional de la categoría WRC2 Challenger, el ruso Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2), colocándose finalmente en el noveno puesto, entre 21 pilotos.

La etapa de hoy tendrá un recorrido total de 104,7 kilómetros, los que están distribuidos en 9 tramos, con una sola asistencia.

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Tänak al frente con el Ford Puma

El piloto estonio Ott Tänak, con el Ford Puma del equipo M-Sport, se puso al frente de la clasificación general entre los Rally1 al término de la primera prueba especial disputada por las calles de Jyväskylä, al superar por 6 décimas al belga Thierry Neuville, del Hyundai Motorsport; y por 7 al vigente campeón del mundo, el finlandés Kalle Rovanperä, del Toyota Gazoo Racing.