WRC-Rally de Finlandia: Evans y Toyota en la punta

La jornada de ayer estuvo marcada por numerosos abandonos, entre ellos el del gran favorito a la victoria final, el piloto local Kalle Rovanperä, actual líder del certamen, que sufrió un accidente cuando lideraba la competencia.

Tras el abandono de Rovanperä, la punta quedó en manos de Evans, quien consiguió con su Toyota Yaris GR una diferencia a su favor de 6,9 segundos con relación al piloto belga Thierry Neuville del Hyundai Motorsport, y de 16,4 segundos, respecto a su compañero de equipo el piloto japonés Takamoto Tatsuta, cuando aún restan 12 tramos cronometrados por disputarse entre hoy y mañana.

Fau cierra la Etapa 1

En lo que respecta al piloto paraguayo Fau Zaldívar, quien lograra el 4º lugar de la WRC2 Junior en la edición pasada, pudo culminar un primer día más que exigente, con 9 pruebas especiales, con lluvias en varios sectores, y tras las cuales se ubicó finalmente en el décimo tercer lugar de la categoría WRC2 Challenger.

Zaldívar, junto a Marcelo der Ohannesian a bordo del Hyundai i20 N Rally2 del Hyundai Motorsport, se mantuvo en el top 10 hasta el penúltimo tramo, cuando en la PE 10 -la última del día- denominada Harju 2, de 3,4 kilómetros, golpeó el auto con una piedra, torció un tensor y perdió 45 segundos al cruzar la bandera a cuadros, alegando tener muy poco “grip” debido a la lluvia, por lo que terminó perdiendo algunas posiciones.

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A pesar del inconveniente, Fau arribó al parque de asistencia, reparó el auto y ya se prepara para lo que será la etapa 2 de hoy, que tendrá 8 pruebas especiales, con 160,6 kilómetros bajo el crono y que se pondrá en marcha con la SS11 Västilä 1 de 18,9 Km, a las 1:05 de Paraguay.