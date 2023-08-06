ABC Motor
06 de agosto de 2023 a la - 02:00

WRC-72° Rally de Finlandia: Elfyn, cerca del triunfo

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Gran perfomance hasta aquí de Elfyn Evans y Scott Martin en el Rally de Finlandia, que estuvo marcado por la lluvia y el barro.
Gran perfomance hasta aquí de Elfyn Evans y Scott Martin en el Rally de Finlandia, que estuvo marcado por la lluvia y el barro.100433+0000 HANNU RAINAMO

El piloto británico Elfyn Evans, al mando del Toyota GR Yaris, se mantiene como líder del 72° Rally de Finlandia, que se disputa en el marco de la novena fecha del WRC, y está a cuatro tramos de sellar su segunda victoria en ésta legendaria carrera, en la que se impuso por primera vez en 2021.

Por Derlis Santacruz

Evans, de 34 años, llega a la etapa final de hoy con 32,1 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), tras ganar siete de los ocho tramos cronometrados en la etapa de ayer.

Tercero, ya a 1:27,8 está el japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), que pelea codo a codo por el tercer lugar del podio con el finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20), quien se ubica cuarto, a 1:34,2 de la punta.

El galés sale hoy en busca de su séptima victoria mundialista, la segunda en el antiguamente conocido como Rally de los 1.000 Lagos -hoy Secto Rally Finland- y la segunda de la presente temporada tras la lograda en Croacia.

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Fau no sigue en carrera

El joven piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por Marcelo der Ohannesian, arrancó ayer de muy buena forma la etapa 2 con un ritmo más que interesante.

De ésta forma, pudo remontar posiciones en la categoría WRC2 Challenger, pasando a ser octavo al comienzo del segundo rulo, pero lamentablemente, en la PE 16, tuvo un fuera de camino en el que golpeó la cubierta trasera izquierda y dañó la suspensión del Hyundai i20 N Rally2, motivo por el cual ya no pudo seguir en competencia ayer.

Además de ser el rally más agresivo del calendario, éste año se sumó como dificultad la lluvia y el barro. Fau Zaldívar no pudo cerrar la etapa de ayer junto a Marcelo der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, debido a los daños sufridos en el auto tras un fuera de camino.
Además de ser el rally más agresivo del calendario, éste año se sumó como dificultad la lluvia y el barro. Fau Zaldívar no pudo cerrar la etapa de ayer junto a Marcelo der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, debido a los daños sufridos en el auto tras un fuera de camino.

Finalmente, a fin de preservar el auto para la próxima cita, Fau, a través de sus redes sociales, comunicó que no tomará parte hoy de la tercera y última etapa, que contará con 4 PE y 51,6 kilómetros de recorrido.