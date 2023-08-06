WRC-72° Rally de Finlandia: Elfyn, cerca del triunfo

Evans, de 34 años, llega a la etapa final de hoy con 32,1 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), tras ganar siete de los ocho tramos cronometrados en la etapa de ayer.

Tercero, ya a 1:27,8 está el japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), que pelea codo a codo por el tercer lugar del podio con el finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20), quien se ubica cuarto, a 1:34,2 de la punta.

El galés sale hoy en busca de su séptima victoria mundialista, la segunda en el antiguamente conocido como Rally de los 1.000 Lagos -hoy Secto Rally Finland- y la segunda de la presente temporada tras la lograda en Croacia.

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Fau no sigue en carrera

El joven piloto paraguayo Fau Zaldívar, navegado por Marcelo der Ohannesian, arrancó ayer de muy buena forma la etapa 2 con un ritmo más que interesante.

De ésta forma, pudo remontar posiciones en la categoría WRC2 Challenger, pasando a ser octavo al comienzo del segundo rulo, pero lamentablemente, en la PE 16, tuvo un fuera de camino en el que golpeó la cubierta trasera izquierda y dañó la suspensión del Hyundai i20 N Rally2, motivo por el cual ya no pudo seguir en competencia ayer.

Finalmente, a fin de preservar el auto para la próxima cita, Fau, a través de sus redes sociales, comunicó que no tomará parte hoy de la tercera y última etapa, que contará con 4 PE y 51,6 kilómetros de recorrido.