Rally de Finlandia: Evans gana y se acerca a la punta del WRC

El piloto británico Elfyn Evans ganó ayer el Rally de Finlandia, novena fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), con lo que se acerca al líder del campeonato, el finlandés Kalle Rovanperä, que tuvo que abandonar.

Evans cuenta ahora con 145 puntos en el certamen, mientras que Rovanperä está con 170, cuando una victoria da un máximo de 30 puntos y restan cuatro pruebas por disputar hasta el final de la presente temporada.

El galés terminó por delante del belga Thierry Neuville del Hyundai Motorsport -que sigue tercero en la clasificación del campeonato con 134 puntos- y de su compañero de equipo, el japonés Takamoto Katsuta.

Tras el abandono el viernes por una salida de ruta de Kalle, Elfyn fue aumentando regularmente su ventaja sobre Thierry, al que le sacó finalmente de 39,1 segundos en la meta final y se adjudicó también los puntos de la “power stage”, que le otorgó 5 puntos extra.

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Después del triunfo de la marca nipona, la tabla de posiciones entre los constructores quedó así: 1°) Toyota Gazoo Racing 378 puntos, 2°) Hyundai Motorsport 311 y 3°) M-Sport/Ford 205, respectivamente.

En lo que respecta a nuestro compatriota Fau Zaldívar, lastimosamente tuvo que abandonar junto a Marcelo der Ohannesian, a raíz de un fuera de camino en el que golpeó el lado trasero izquierdo y daño la suspensión del Hyundai i20 N Rally2, lo que le impidió continuar en carrera el sábado.