Rally Isla de Los Volcanes-España: Diego sube al podio

Tras la disputa de una prueba especial el viernes –la que fue ganada por Diego– y una extensa, pero efectiva etapa ayer, nuestro compatriota consiguió nuevamente subir al podio entre los mejores, merced al gran rendimiento y a la confianza que viene ganando junto al navegante canario, con quien ya supo llegar al mismo objetivo en el WRC.

Domínguez, de 23 años, si bien penó con algunos pinchazos de neumáticos durante el desarrollo de la competencia, consiguió mantener un muy buen ritmo para ubicarse en el “top 3″, finalizando la carrera a 2:26,2 del ganador, el noruego Mads Østberg (Citroën C3 Rally2), y a 1:26,0 del local Yeray Lemes (Hyundai i20 N Rally2), que fue segundo.

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Al finalizar el evento, Dieguito expresó: “Disfrutamos de caminos tan divertidos como exigentes, y dos rivales de excepción, como Mads Østberg y Yeray Lemes, que pusieron todo su oficio y nos permitieron preparar, como se debe nuestro próximo compromiso en el Rally Acrópolis”.