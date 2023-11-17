WRC-Rally de Japón: Thierry Neuville, en la punta

El estonio Ott Tänak se “coló” por delante del otro Hyundai i20 N Rally1, el del piloto español Dani Sordo.
Neuville fue ganador de la ronda japonesa el año pasado y ya obtuvo el mejor tiempo en el “shakedown”, y ayer se adueñó de la primera prueba especial en el final de la presente temporada en Nagoya (Japón). Los autos del Hyundai Motorsport dominaron la primera sección del rally japónes.
Según pasaban los minutos los i20 N Rally1 fueron adelantándose en el recorrido. Sordo fue más rápido que Elfyn Evans y Lappi batió con facilidad a Sébastien Ogier.
El finlandés completó la victoria de Hyundai, a siete décimas de Neuville y con otras siete décimas de ventaja sobre Tänak, mientras que Sordo quedó en la cuarta posición, a cuatro décimas del estonio.
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El belga, que también lideró el “shakedown”, se mostró confiado: “No hay preguntas por nuestra parte. Solo se trata de disfrutar e intentar conseguir otra victoria. Eso es lo que queremos hacer este fin de semana, pero no será fácil en absoluto”, concluyó.
El segundo día de carrera, tendrá un total de 133,2 km de recorrido, distribuidos en 7 PE, con dos asistencias.