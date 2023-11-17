WRC-Rally de Japón: Thierry Neuville, en la punta

El equipo de la marca surcoreana Hyundai consigue un doblete en la primera jornada del Forum8 Rally de Japón 2023 –decimotercera y última prueba del Campeonato Mundial de Rally (WRC)–, que se celebró en el Toyota Stadium con un tramo de 2,1 kilómetros, en el que el piloto belga Thierry Neuville fue el más rápido, por delante de su compañero de equipo, el finlandés Esapekka Lappi.