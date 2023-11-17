ABC Motor
17 de noviembre de 2023 a la - 01:00

WRC-Rally de Japón: Thierry Neuville, en la punta

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideran provisionalmente el rally nipón.
Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideran provisionalmente el rally nipón.

El equipo de la marca surcoreana Hyundai consigue un doblete en la primera jornada del Forum8 Rally de Japón 2023 –decimotercera y última prueba del Campeonato Mundial de Rally (WRC)–, que se celebró en el Toyota Stadium con un tramo de 2,1 kilómetros, en el que el piloto belga Thierry Neuville fue el más rápido, por delante de su compañero de equipo, el finlandés Esapekka Lappi.

Por Derlis Santacruz

El estonio Ott Tänak se “coló” por delante del otro Hyundai i20 N Rally1, el del piloto español Dani Sordo.

Neuville fue ganador de la ronda japonesa el año pasado y ya obtuvo el mejor tiempo en el “shakedown”, y ayer se adueñó de la primera prueba especial en el final de la presente temporada en Nagoya (Japón). Los autos del Hyundai Motorsport dominaron la primera sección del rally japónes.

Según pasaban los minutos los i20 N Rally1 fueron adelantándose en el recorrido. Sordo fue más rápido que Elfyn Evans y Lappi batió con facilidad a Sébastien Ogier.

El finlandés completó la victoria de Hyundai, a siete décimas de Neuville y con otras siete décimas de ventaja sobre Tänak, mientras que Sordo quedó en la cuarta posición, a cuatro décimas del estonio.

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El belga, que también lideró el “shakedown”, se mostró confiado: “No hay preguntas por nuestra parte. Solo se trata de disfrutar e intentar conseguir otra victoria. Eso es lo que queremos hacer este fin de semana, pero no será fácil en absoluto”, concluyó.

El segundo día de carrera, tendrá un total de 133,2 km de recorrido, distribuidos en 7 PE, con dos asistencias.