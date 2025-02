Sainz cree Hamilton puede hacer más fuerte a Ferrari

Hamilton llegó a Ferrari procedente de Mercedes, y el piloto de 40 años está listo para debutar con la ‘Scuderia’ el mes que viene en Australia, en el Gran Premio inaugural de la temporada, donde iniciará su camino en busca de un octavo título mundial de pilotos.

Sainz, de 30 años, arrancará en Melbourne con Williams después de haber pasado tres años en Ferrari junto a Charles Leclerc.

El piloto madrileño habló este viernes desde Silverstone con motivo de la temporada 2025 con Williams. “Cuando me fue, sentí que ambos, tanto Ferrari como Charles estaban preparados para luchar por el Mundial, y con Lewis uniéndose eso sólo va a crecer”.

“Nunca he sido compañero con Lewis, así que no sé lo que es capaz de hacer. Nunca he visto sus datos. He visto los datos de Charles y sé lo bueno que es”, añadió.

Hamilton tiene previsto revelar su nuevo Ferrari en la presentación de la temporada en el O2 Arena de Londres, antes de dirigirse a la sede de la escudería en Maranello al día siguiente, donde tiene previsto hablar con los medios por vez primera como piloto de Ferrari.

“La única forma para evaluar a un piloto es cuando eres su compañero y ves de lo que es capaz”, indicó Sainz. “Pero cuando miro los resultados de Lewis y su trayectoria, y lo que ha logrado, sólo puedo decir que habrá una probabilidad muy alta de que sea competitivo con Ferrari”.

Williams concluyó en novena posición el Mundial de constructores de 2024. Sainz, ganador de cuatro Grandes Premios, tendrá como compañero a Alex Albon, y confía en las posibilidades de su nuevo equipo. “Me ilusiona estar en un equipo que quiere volver a ser competitivo, que está en reconstrucción, que quiere volver a ganar carreras, aunque no sea inminente”.