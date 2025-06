MotoGP-España: Márquez llega confiado a Aragón

“Llegamos a MotorLand tras dos fines de semana sólidos en los que no ganamos, pero fuimos capaces de gestionar situaciones e imprevistos de la mejor manera posible, sumando puntos muy importantes para el campeonato”, expresó Márquez.

“Este es un trazado que me gusta, que se adapta bien a mis características de pilotaje y con muchas curvas a la izquierda, en el que he ganado mucho aquí y siempre he sido competitivo, por lo que afrontaremos el fin de semana al máximo y trabajaremos duro para prepararnos lo mejor posible para lo que se viene de aquí en adelante”, concluyó el ocho veces campeón del mundo.