Aclaran sobre prohibición en uso de la expresión de “Rally del Paraguay”

A pedido de aclaración de nuestro diario ante esta prohibición, la respuesta recibida expresa lo siguiente: “le confirmamos que como medio de prensa tienen total libertad para utilizar el nombre “Rally del Paraguay” en toda su cobertura periodística”.

En otra parte del escrito, también se refiere cuanto sigue: “La notificación que mencionan busca prevenir el uso comercial no autorizado de la marca (por ejemplo, en productos o por patrocinadores no oficiales), pero de ninguna manera afecta o limita el trabajo editorial de la prensa”.

La competencia mundial, que llegará por primera vez a Paraguay, se disputará del 28 al 31 de agosto, en el séptimo departamento (Itapúa), y tendrá a la ciudad de Encarnación como cabecera y a más de diez localidades (Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Carmen del Paraná, Artigas, Coronel Bogado, Bella Vista, Hohenau, Obligado, Capitán Miranda, San Juan del Paraná y Fram) como protagonistas y que acogerán al histórico evento.

En la semana también se dio a conocer el listado oficial de tripulaciones que formarán parte de la carrera, cuya cifra llegó a un total de 48, 22 de las cuales corresponden a pilotos locales (21 de la tracción integral y 1 de la simple), y 26 a extranjeros, entre los cuales están los mejores del mundo, tanto de la categoría principal (Rally1) como de la WRC2.

