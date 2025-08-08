Caaguazú preparada para la sexta fecha

Según el programa oficial de la competencia, desde ayer quedó habilitada la recorrida controlada a los tramos de la carrera, con un máximo de dos pasadas por cada tripulación anotada para la ocasión.

Para hoy viernes está estipulada la realización de las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, cuyo indispensable trámite arrancará a las 11:00.

También, desde las 13:00, los competidores podrán cumplir con las pruebas libres oficiales o shakedown, en la zona conocida como Neualco (tramo de 4,6 km), y a partir de las 19:15, como una novedad del evento caaguaceño este año, se disputará una prueba superespecial nocturna que se iniciará sobre la calle Acosta Ñu, bordeará la pista municipal de atletismo, ubicada en el casco urbano de la ciudad, y culminará sobre la calle Bienvenido Gallardo Goiris, la que tendrá una distancia de 1820 metros.

La primera etapa se pondrá en marcha mañana, a las 11:30, en la que se disputarán 4 pruebas especiales cronometradas en la zona de Neualco, con un recorrido de 65,8 kilómetros.

La segunda comenzará el domingo, a las 8:30, y se correrán 5 tramos bajo el reloj en las zonas denominadas como Santa Fe a Guavirá (3 veces) y Calle San José a Santa Catalina (2 veces/Power Stage), con un recorrido de 65,7 kilómetros, para completar un total de 133,4 kilómetros.