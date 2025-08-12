Moto Velocidad-AMVP: Apasionante 4ª fecha

Como es habitual, la competencia estuvo cargada de muchas emociones de principio a fin, es decir, desde las pruebas libres hasta las carreras que definieron los vencedores y la composición final de los podios en todas y cada una de las categorías que fueron nuevamente habilitadas en la ocasión: la GP Junior, la GP Light, la GP Evo y la GP Pro, respectivamente.

La jornada tuvo una gran afluencia de público y el clima estuvo más que apto para la práctica del deporte motor, con un día soleado que se vio coronado con tandas muy competitivas entre todos aquellos que formaron parte del evento.

Tras lo que fue una nueva apasionante fecha, los resultados finales fueron los siguientes:

En la GP Junior, 1°) Emily Cuevas, 2°) Kevin Cáceres, 3°) Valentino Riveros, 4°) Guillermo Lozada y 5°) Santiago Torrez.

En la GP Light, 1°) Jorge Casaccia, 2°) Ricardo Cuevas y 3°) Eumelio Acuña.

En la GP Evo, 1°) Fabrizio Almirón, 2°) Freddy Jara, 3°) Agustín Passarino, 4°) Darío Benítez y 5°) Guillerme Krampe.

Y en la GP Pro, 1°) Mauro Passarino, 2°) Santiago Vogel, 3°) Pedro Valiente, 4°) Nico Torrez y 5°) Sergio Caballero.

La próxima fecha del certamen nacional de moto velocidad, la quinta, se llevará a cabo en el mismo escenario, el sábado 13 de septiembre.