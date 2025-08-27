Va a ser un rally de cuidado y el viernes será clave, coinciden los pilotos Rally1

Una experencia nueva y a la vez muy interesante fue la que vivieron los trabajarores de la prensa acreditada por nuestro país en este Rally del Paraguay, quienes tuvieron la oportunidad de charlar con los diez pilotos de los equipos Hyundai, M-Sport Ford y Toyota Gazoo Racing, en ese orden.

La consulta más repetida entre los colegas fue qué impresión tenían de los tramos y la mayoría coincidió en señalar que puede ser un rally violento, por los saltos y la velocidad en la que se tiene que transitar para no perder el ritmo de la carrera.

En referencia a que fue lo que más les llamó la atención dijeron que los tramos son veloces y hay que extremar cuidado ya que cualquier error los puede dejar fuera de la carrera muy pronto. La regulación de las suspensión en los autos también es un punto de coincidencia entre los pilotos, para encontrar la mejor puesta a punto y que un salto no los saque del camino.

El viernes será un dia clave, manifestaron, especialmente porque será una jornada larga y tendrán que encontrar lo más rápido posible el ritmo y los límites de la carrera.

Finalmente resaltaron lo sorprendidos que estaban por la pasión por el rally que tienen los paraguayos y la buena organización, tanto en la elección de los caminos y el Parque de Asistencias.

Los principales pilotos que pasaron por los mocrófonos de los periodistas locales fueron el actual campeón, Thierry Neuville (Hyuindai), el francés Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), el finlandés Kalle Rovanpera y el francés Sébastien Loeb (Toyota Gazoo Racing).